Puigdemont da por hecho que el Supremo no le aplicará la amnistía y lo tacha de “prevaricador” y “sedicioso”

Carles Puigdemont carga contra el Tribunal Supremo por no aplicarle la ley de amnistía avalada por el Constitucional

Carles Puigdemont ha roto su silencio tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, arremetiendo con dureza contra el Tribunal Supremo y calificando su actuación de “estafa democrática del régimen monárquico español”. El líder de Junts per Catalunya, que se había mantenido en silencio durante más de 24 horas después de la decisión del Constitucional, ha reaparecido este viernes a través de un vídeo difundido en sus redes sociales para expresar su desconfianza en que la sentencia del alto tribunal tenga efectos reales sobre su situación judicial y para denunciar la actitud del Supremo, al que acusa de rechazar la aplicación de una ley “perfectamente legal” por motivos ideológicos.

El expresident, que reside en el extranjero desde 2017 para evitar la acción de la justicia española, ha manifestado su escepticismo respecto a que el pronunciamiento del Constitucional pueda modificar la postura del Supremo. En sus palabras, “el margen es cada vez más estrecho”.

En el vídeo, Puigdemont ha acusado al Supremo de mantener una “actitud sediciosa” al negarse a aplicar una ley aprobada por el Parlamento y refrendada por el Constitucional. Según el líder independentista, la negativa del alto tribunal a aceptar la amnistía constituye una vulneración del Estado de derecho y una muestra de que “nadie se atreverá a juzgar a los jueces del Supremo, que siguen obedeciendo a aquel ‘a por ellos’ de Felipe VI”.

Qué ocurre con la malversación

El aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía no implica, sin embargo, una consecuencia inmediata para la situación judicial de Puigdemont. El fallo no incluye ninguna mención específica sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación, uno de los cargos que pesan sobre el expresident. No obstante, la defensa de Puigdemont planea utilizar algunos de los argumentos esgrimidos por los magistrados en su recurso de apelación, con el objetivo de solicitar como medida cautelar el levantamiento de la orden de detención que sigue vigente contra él. La orden de detención continúa siendo uno de los principales obstáculos para el regreso de Puigdemont a España, y la estrategia de su equipo legal se centra ahora en aprovechar los resquicios jurídicos abiertos por la sentencia del Constitucional.

En su intervención, Puigdemont ha insistido en que la ley de amnistía representa un “componente necesario, pero no suficiente para revertir el conflicto político”. Ha advertido que la aprobación de la norma “no cierra ninguna crisis, pero abre una de profunda porque una ley aprobada y constitucional no es aplicada”. Esta afirmación pone de relieve la percepción de que la amnistía, lejos de resolver el conflicto catalán, podría agravar la crisis institucional si no se implementa de manera efectiva.

Carles Puigdemont. (Europa Press)

El líder de Junts per Catalunya también ha reivindicado la ley de amnistía como una “conquista del independentismo, hecha a regañadientes de España”, y ha recordado que ni Pedro Sánchez ni Salvador Illa defendían esta medida hace unos años. Esta referencia histórica busca subrayar el cambio de postura de los principales líderes socialistas y la presión ejercida por el movimiento independentista para lograr la aprobación de la norma. “La ley de amnistía es una conquista del independentismo, hecha a regañadientes de España”, ha recalcado Puigdemont, en una de las frases más destacadas de su intervención.

Sobre la crisis interna que atraviesa el PSOE tras el escándalo de Santos Cerdán, que era el interlocutor principal con Junts, Puigdemont no se ha pronunciado todavía ni ha explicado cuál puede ser el impacto en las negociaciones entre su partido y el Gobierno. Desde su última aparición pública el 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario de las elecciones catalanas, el expresident había optado por mantener un perfil bajo.

Qué dice Junts de Santos Cerdán

En contraste con el silencio de Puigdemont sobre las negociaciones, el ‘número dos’ de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha confirmado que el partido se encuentra actualmente a la expectativa. En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, Turull ha explicado que “ahora no hay interlocutor, Sánchez nos pidió unos días para nombrar a otra persona. Estamos a la espera de un nuevo interlocutor y de cómo evoluciona todo, pero en algún momento deberemos tomar una decisión”. Estas declaraciones reflejan la incertidumbre que domina las relaciones entre Junts y el Gobierno, así como la falta de avances concretos en las conversaciones para desbloquear la situación política.