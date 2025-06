¿Cuándo se produce una ola de calor? Condiciones y parámetros de la Aemet

Vista del aspecto de la playa de la Malvarrosa en Valencia, a 23 de junio de 2025. (EFE/ Ana Escobar)

“A partir del sábado 28 las temperaturas serán claramente superiores a las normales”, alerta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ya ha lanzado el primer aviso del año ante la ola de calor que empezará el fin de semana y se extenderá, al menos, hasta el martes. Afectará a la península, salvo al cuadrante noroeste y el área cantábrica.

A partir del viernes, se espera que penetre “una masa de aire muy cálida y relativamente seca”, que junto a la elevada insolación dará lugar a un progresivo ascenso térmico en los próximos días y afectará tanto a las máximas como a las mínimas. Se espera que los termómetros alcancen los 38 grados en buena parte del país. Pero serán mucho más altas, llegando incluso a los 42 grados, en los valles del Guadiana, del Ebro y del Guadalquivir.

Los días álgidos de la ola de calor serán el domingo y el lunes. Durante estos dos días, se espera que el mercurio llegue a los 40 grados en el valle del Tajo y a los 42 grados en el entorno del Guadalquivir. En la meseta norte, interior de Mallorca y en los valles del Júcar y el Segura, donde las máximas rozarán los 38 grados. El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ya ha pedido “mucha precaución con este calor que llega”.

Noches tórridas y calima

Las noches no darán un respiro. Serán tropicales (pon encima de los 20 grados) y tórridas (por encima de los 25 grados). Además, la irrupción de esta masa de aire desde el norte de África vendrá acompañada de polvo en suspensión a partir del domingo por la tarde, afectando inicialmente a la mitad oeste peninsular.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

Por su parte, en Canarias, la masa de aire sahariano afectará a la mitad este del archipiélago, con una subida de las temperaturas durante el viernes y el sábado, pero sin que sea “lo suficientemente significativa ni generalizada” como para que se pueda considerar ola de calor. Pero, ¿por qué? ¿Qué parámetros se deben cumplir para que un episodio caluroso se convierta en una ola de calor?

Qué se considera una ola de calor

En su blog, la Aemet explica que “las olas de calor son fenómenos adversos que, en los últimos años, han incrementado su frecuencia de aparición, así como la intensidad con la que se presentan”. De hecho, en una de sus últimas publicaciones en X insiste, frente al argumento “siempre ha hecho calor en verano” que tanto se ha repetido en las últimas semanas, en que no hay precedentes “de un junio tan cálido como el actual”. Con las olas de calor sucede lo mismo, cada vez son más frecuentes, lo que ocurre es que empezamos a acostumbrarnos a ellas.

No existe una definición universal para las olas de calor. A grandes rasgos se define como un período prolongado de temperatura extremadamente alta para una región en particular. No obstante, cada país ha definido este fenómeno según un indicador diferente. En España, a diferencia de otros países como Reino Unido o Francia, se emplea un triple criterio, tanto para su predicción como para su análisis climatológico posterior al episodio.

El lanzamiento de un aviso por ola de calor viene precedido de la previsión de los avisos por temperaturas máximas del plan Meteoalerta, que tienen tres niveles: amarillo, naranja y rojo. En el caso de las olas de calor, el criterio para su emisión, que especifican “siempre valorado por un equipo de meteorólogos predictores, que toman la decisión tras meditarla y consensuarla”, es que se prevea la superación de los umbrales de nivel naranja o rojo en al menos el 10 % de las zonas de aviso y que lo hagan en, al menos, tres días de un período de cuatro consecutivos. “El objetivo de la emisión de este aviso es informar a la población y autoridades competentes de un período de tiempo adverso por altas temperaturas que puede afectar a amplias zonas del país”, apuntan.