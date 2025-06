Las revistas del corazón esta semana: desvelado el lugar en el que reposan las cenizas de Carmen Sevilla

Portada de la revistas del 25 de junio

‘¡Hola!’

Los Preysler vuelven a su revista preferida, ¡Hola!, para compartir un bonito día familiar, el bautizo del tercer hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco. El pequeño, que se llama Martín, ha vivido este gran día rodeado de toda su familia, si bien en la portada aparece solo la materna. Sus orgullosos padres posan con él en brazos acompañados de sus otros dos hijos, además de con Isabel Preysler y Tamara Falcó.

Portada de la revista ‘¡Hola!’.

También muy felices aparecen en la portada Claudia, la hija de Raquel Revuelta, y su marido, con el que se acaba de casar este pasado fin de semana en Zahara de los Atunes, Cádiz.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'

El verano ya ha llegado y el presentador Roberto Leal ha dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones estivales. En esta ocasión ha elegido Cádiz, donde se le ha podido ver junto a su familia.

En otro orden de cosas, Ana Rosa Quintana se ha puesto sus mejores galas para disfrutar de la boda de su hijo Álvaro Rojo, un evento que la publicación desgrana en su interior. También lo hace con otro enlace, el de la hija de Raquel Revuelta, quien protagonizó una ceremonia “romántica”.

Para terminar, Semana desvela en exclusiva dónde reposan las cenizas de la recordada y querida Carmen Sevilla.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'

Hasta Cádiz también se traslada este miércoles Lecturas para desvelar cómo fue la “original” boda del hijo de Ana Rosa Quintana en una de las playas de la provincia. Junto a la periodista aparece Isa Pantoja tras dar la bienvenida a su segundo hijo, un niño llamado Cairo.

Para cerrar la portada el semanal tiene dos exclusivas, por un lado, una entrevista con Valeri, protagonista del affaire de Álvaro Muñoz Escassi que asegura que “soy una de las colombianas de los audios de Ábalos” y, por otro, unas fotografías de Iñaki Urdangarin en las que se le ve corrigiendo sus memorias en playa junto a su novia, Ainhoa Armentia.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos'

Bárbara Rey vuelve a dar el salto al papel couché de la mano de Diez Minutos, que publica la nueva entrevista que ha concedido a Valeria Vegas. En ella, la ex amante de Juan Carlos I afirma que “jamás pensé que me podría ocurrir lo de mi hijo”. Además, Ángel Cristo asegura en las mismas páginas que “esta vez mi madre me ha cabreado”, unas palabras que la publicación señala de “amenaza”.

Tampoco falta este miércoles en la portada de Diez Minutos la boda del hijo de Ana Rosa Quintana, así como el enfrentamiento judicial de Rocío Flores y Rocío Carrasco y el nacimiento de Cairo, el hijo de Isa Pantoja Asraf Beno.