Raquel Revuelta nos habla de la felicidad de su hija a pocos meses de casarse

"Vicen quería hacerlo en la playa, porque sabe que aquí estás tú, porque te conoce y te admira, porque te quiere y me quiere. Sé que me lo enviaste de nuevo, para que me cuidase como seguro que tú lo habrías hecho. No puedo ser más afortunada ni más feliz. Te quiero", publicaba Claudia Jiménez, la hija de Raquel Revuelta, hace unos meses en sus redes sociales anunciando su compromiso matrimonial con Vicente Benítez.

Sin embargo, pocos detalles supimos más de su boda y ahora sabemos que el enlace matrimonial tendrá lugar el próximo mes de junio "en Zahara de los Atunes", en la playa, tal y como ella misma adelantó.

Raquel Revuelta se ha dejado ver por SIMOF y ha desvelado que "ahora cuando cierre Simof, me enfocaré y me preocuparé exclusivamente en eso", en la boda de su hija porque "como imagináis, para mí es una ilusión tremenda".

La comunicadora ha confesado, mostrando su más absoluta felicidad, que "me encanta todo lo que está ocurriendo alrededor de ella, de él y de la boda, y lo quiero disfrutar 100%", por lo que "me pienso implicar 100%".

En cuanto a cómo se encuentran los novios, comentaba que "están felices, súper felices" porque "se conocen desde que tenían 17 años, entonces sí que ha habido un impase, hay un paréntesis en el que han estado cada uno por un lado, que les ha venido muy bien, por cierto, pero llevan toda la vida juntos, se conocen y son pareja ideal, el uno para el otro".

Por último, Raquel desvelaba que ella está, por el momento, está "solterita" aunque dejaba claro que "feliz, estoy muy feliz y discreta, feliz y discreta, como siempre".