Alessandro Lequio, y Ana Obregón, sus diferentes maneras de afrontar el quinto aniversario de muerte de su hijo Aless

Este martes 13 de mayo era un día muy señalado tanto para Ana Obregón como para Alessandro Lequio, puesto que se cumplían cinco años del fallecimiento de su hijo Aless Lequio tras una dura lucha contra el cáncer, concretamente un sarcoma de Ewing, que le fue diagnosticado en 2018.

Una fecha tan especial como dolorosa en la que la bióloga ha querido rendir homenaje al joven a través de una desgarradora carta que ha compartido con sus seguidores en redes sociales, mientras que el italiano, que ha confesado en más de una ocasión que prefiere vivir su dolor en la intimidad al contrario que la actriz, continuó con sus rutinas y se sentó en el plató de 'Vamos a ver' como si se tratara de un día cualquiera.

"Mi amado hijo: Hoy hace cinco años que me quedé abrazada a ti cuando Dios decidió que te fueras al cielo. Hoy hace cinco años que mi corazón dejó de latir con el tuyo" comienza el emotivo mensaje que Ana ha dedicado a Aless este 13 de mayo en Instagram.

"¿Sabes que el primer día de tu vida fue el primero de la mía? ¿Y que el último día de tu vida fue también el último de la mía? Desde que duermes en el infinito, el dolor insoportable de tu ausencia cada día va a más" reconoce a corazón abierto, sin ocultar que ni siquiera la llegada de su nieta Anita a su vida en marzo de 2023 ha servido para sobrellevar la falta de su hijo a su lado.

En su carta, pide a Aless que "no sufras cuando critican a tu mamá por haber cumplido tu último deseo de traer a tu hija al mundo", asegurando que "a mí no me duele porque tú me enseñaste el coraje y la valentía con tu ejemplo en esa lucha cruel contra el maldito cáncer".

"Ojalá sientas la paz de saber que tu hija tiene todo el amor que me hubiera gustado darte, de saber que tu Fundación sigue financiando ensayos para la investigación del cáncer y aportando ese granito de arena para salvar vidas" finaliza, destacando el legado del joven antes de confesarle que "tu hija, con su sonrisa, ternura y travesuras, es idéntica a ti y me ha devuelto de alguna manera la vida". "Esta noche, como cada noche, nos fundiremos en un abrazo eterno cuando Anita y el mundo duerman. SIEMPRE JUNTOS, amor de mi vida" concluye.

Un escrito repleto de dolor por la ausencia de Aless, que sigue doliendo tanto como el primer día cinco años después de su fallecimiento, pero también de ilusión por haber recuperado las ganas de vivir gracias a la pequeña Anita, en la que ve de alguna manera a su papá debido a su gran parecido.

Mientras Ana abría en canal su corazón en redes sociales, Lequio cumplía con sus compromisos televisivos como colaborador y, a continuación, acudía a uno de sus restaurantes preferidos de la capital para comer en compañía de unos amigos. Y ha sido a su salida cuando Europa Press le ha preguntado por esta fecha tan señalada y por la carta con la que la bióloga ha rendido homenaje a su hijo en su quinto aniversario de muerte. Muy serio, el italiano ha guardado un silencio sepulcral y, cabizbajo, se ha dirigido a su coche sin revelar qué le ha parecido la publicación de la artista en redes sociales, ni pronunciar ninguna palabra para recordar a Aless.