La UCO finaliza su misión en Ferraz, Transportes, Adif y Carreteras tras recabar documentación: ya está clonado el correo corporativo de Santos Cerdán

Imágenes de la sede del PSOE en Ferraz donde este viernes ha acudido la UCO para clonar el correo de Santos Cerdán. (Fuente: EUROPAPRESS)

Es la imagen del día. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado a la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, por orden del Tribunal Supremo, que ha requerido documentación en el marco de la investigación que afecta al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Allí los agentes han estado en torno a cuatro horas. Las diligencias se han llevado a cabo tanto en la sede socialista, de la que los agentes salían tras finalizar su misión en torno a las 16:00 horas, como en el Ministerio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras (DGC).

No obsntante, cabe destacar que no se ha tratado de registros, sino de solicitudes formales de información. El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, rechazó autorizar los registros solicitados por las acusaciones populares, al considerar que se trataría de una medida “limitativa de derechos” que no resultaría útil en esta fase del procedimiento.

Los agentes de la UCO entrando a la sede del PSOE en Ferraz. (EFE)

La actuación judicial se ha centrado en el acceso al correo corporativo de Cerdán en el PSOE, que, según la investigación, habría sido facilitado al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, también investigado, para el envío de comunicaciones relevantes. El objetivo era obtener información sobre cientos de cuentas corrientes, tanto activas como cerradas, vinculadas a los investigados o a sus empresas. Cinco de estos depósitos figuran a nombre de Santos Cerdán junto a su esposa u otros familiares.

Por otro lado, la Guardia Civil se ha presentado en las oficinas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y de la Dirección General de Carreteras, ambos organismos dependientes de Transportes, para solicitar los expedientes de 11 adjudicaciones de obra pública bajo sospecha de manipulación en ocho comunidades autónomas. De estas adjudicaciones, cinco corresponden a Adif y seis a Carreteras. Todas las actuaciones concluyeron alrededor de las cuatro de la tarde.

Cómo se lleva a cabo la clonación del correo

El procedimiento de clonado de correos electrónicos, según fuentes especializadas citadas por El País, se realiza habitualmente a través de los servidores informáticos donde se alojan las cuentas corporativas, en este caso los del PSOE y los de Transportes. Este método permite acceder no solo a las bandejas de entrada y salida, papelera y otras carpetas, sino también a copias internas de seguridad que pueden contener mensajes eliminados. El proceso incluye la copia de todos los documentos adjuntos que acompañan a los correos. “La información es copiada en una memoria portátil que se entrega a miembros de las fuerzas de seguridad”, explicaron estas fuentes.

En situaciones como la de Ferraz y Transportes, donde se trata de un requerimiento y no de un registro, los agentes no acceden directamente a los equipos informáticos. Un técnico de la institución es el encargado de facilitar la documentación digital a los agentes, siguiendo las indicaciones derivadas de la orden judicial. Este procedimiento garantiza que la información se obtenga conforme a los protocolos legales establecidos.

Mientras los agentes de la UCO permanecían en la sede de la calle Ferraz, se registraron protestas en el exterior contra el PSOE. Un hombre utilizó un altavoz para lanzar insultos hasta que la Policía Nacional le pidió que se retirara. Además, camionetas de la organización de ultraderecha Hazte Oír circularon por la zona con mensajes en los que acusaban a Pedro Sánchez de corrupción y de liderar lo que denominan una “mafia”, en referencia al Gobierno y al principal partido del Ejecutivo. Otros conductores también profirieron insultos y descalificaciones al pasar por el lugar.