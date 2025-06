Íñigo Onieva se sincera por primera vez sobre su relación con Tamara Falcó: “Es algo que nos conecta profundamente”

Iñigo Onieva y Tamara Falcó. (Europa Press)

Durante los últimos tres años, Íñigo Onieva y Tamara Falcó han estado en el centro del foco mediático. Su boda, que llegó tras una ruptura y una reconciliación que acaparó todos los titulares, marcó un antes y un después en sus vidas. Desde aquel 8 de julio de 2023, en el que dieron el “sí, quiero” rodeados de cámaras y comentarios, la pareja ha mantenido un perfil bajo ante la prensa. Sin embargo, en una reciente entrevista, Onieva ha decidido romper su silencio y hablar, por primera vez en público, sobre su relación con la hija de Isabel Preysler.

El motivo de la conversación no fue otro que la celebración del primer aniversario de su restaurante en Madrid. A pesar de que la charla se centró en su negocio, era casi inevitable que las preguntas sobre Tamara Falcó y su vida juntos surgieran. Y es que, para sorpresa de muchos, Íñigo no dudó en compartir su visión sobre el papel fundamental de su esposa en este exitoso trayecto.

Un proyecto en pareja

Aunque Onieva estaba en plena promoción del aniversario de su restaurante, no ha podido evitar destacar la importante influencia que su mujer ha tenido en el proceso de creación y crecimiento del negocio. El local, que ha sido un éxito rotundo en Madrid, es ahora uno de los más recomendados en la ciudad, y las reservas siempre están al tope. En este contexto, Onieva dejó claro que Tamara ha sido una pieza clave desde el principio.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva. (Instagram)

“Tamara ha sido una parte fundamental del proceso. Desde el principio, estuvo presente en casi todas las pruebas de menú”, reveló Íñigo. Aunque no tiene formación directa del mundo de la hostelería, la hija de Isabel Preysler mantiene un bonito vínculo con la gastronomía. Su experiencia como ganadora de MasterChef Celebrity y su formación en el prestigioso Le Cordon Bleu, la ha convertido en un apoyo indispensable. “Me casé con una ganadora de MasterChef y una diplomada en Le Cordon Bleu”, comentó Onieva con admiración. Sin lugar a dudas, la gastronomía es un punto de conexión que ha fortalecido aún más su relación.

Pasión y apoyo mutuo

La historia de amor de Íñigo y Tamara es también una historia de colaboración. Onieva ha reconocido que su vida ha dado giros inesperados, pasando por la ingeniería y el ocio nocturno al mundo de la restauración. Este cambio, aunque sorprendente, no fue algo que él planeó, sino más bien una oportunidad que supo aprovechar. Sin embargo, fue su encuentro con Tamara lo que, en parte, lo animó a tomar esta decisión.

Íñigo Onieva comparte en sus redes sociales sus aventuras gastronómicas junto a Tamara Falcó. (Instagram)

“No me imaginaba estar vinculado a la hostelería, pero la vida me ha puesto en este camino y no lo he desaprovechado”, confesó. Además, destacó cómo la pasión de ambos por la cocina ha sido uno de los aspectos que más les ha unido: “La gastronomía es algo que compartimos, es algo que nos conecta profundamente”. Una conexión que no solo abarca el amor por la cocina, sino que también ha fortalecido su relación personal y profesional.

“Me estaba afectando”

Como en todo matrimonio, las preguntas sobre el futuro son inevitables. Desde antes de la boda, había especulaciones sobre si el bebé llegaría antes o después del matrimonio, pero Tamara siempre dejó claro que sus planes estaban bien definidos: primero la boda y luego el embarazo. Y aunque en este momento, casi dos años después de su enlace, el bebé aún no ha llegado, Onieva y Falcó siguen siendo cautos sobre este tema tan personal.

Tamara Falcó. (Europa Press)

Recientemente, en una entrevista con la revista InStyle, Tamara se sinceró sobre sus deseos de maternidad. “He decidido darme un descanso. Me encontraba saturada, me estaba afectando”, comentó con franqueza, admitiendo que el proceso de embarazo había comenzado a pesarlo emocionalmente. “Íñigo lo lleva mucho mejor. Para mí, se había convertido en una espada de Damocles”, reveló, mostrando la presión que sentía por la situación. A pesar de todo, dejó claro que su felicidad con Íñigo no se ve afectada por este parón.