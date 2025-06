Dos solteras de ‘First Dates’, totalmente incompatibles, se lanzan cuchillos en una tensa decisión final:

Paula y Andrea en su cita de First Dates (Montaje Infobae, Cuatro)

Paula, de 24 años, una mujer con una profunda conexión mística, comenzó su intervención explicando que se considera una “bruja gris”. Siguió a Lilith, una figura que, según Paula, es considerada un demonio por los cristianos, pero no por quienes se adentran en el mundo espiritual. Al ser preguntada por Carlos Sobera sobre su ocupación, sorprendió al presentador revelando que trabaja ayudando a las personas a través de la interacción con caballos: “Hago terapia con ellos e interactuando la yegua me puede decir a mí qué le pasa”.

Esta afición terapéutica nace de una experiencia muy personal de la infancia de Paula, justo antes de ser diagnosticada con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP): “Me diagnosticaron con TLP, y para mí ese momento fue cuando les quitaron a mis caballos. A los tres años comencé a montar y a los 11 me los quitaron, me puse fatal”. Tras ese acontecimiento, algo la motivó para dedicarse al rescate de caballos para utilizarlos como terapeutas y ayudar a otras personas. Por ello, ha subrayado que “necesita a alguien con salud mental trabajada”, ya que no quiere a alguien “que no esté estable”.

Después de contarle a Sobera su mayor trauma, le ha dejado una caja donde ha guardado la herradura de su primera potra, para poder ver la reacción de su cita ante el objeto. No obstante, cuando ha entrado Andrea, una mujer de 25 años apasionada por la vida y profesora de matemáticas, se ha podido comprobar, rápidamente, que sus intereses no coincidían con los de Paula. Y es que a pesar de que siente un gran amor por los animales, mantiene una visión completamente diferente en torno a los caballos. “No me gusta montar a los caballos, me gustan los animales libres”, aseguraba cuando vio el objeto por primera vez.

“Me parece un comentario de mierda”

Paula y Andrea en su cita de First Dates (Cuatro)

El comentario de Andrea fue el primer detonante para hacer que la cena se convirtiese en una lanzadera de reproches. Paula, queriendo entender las razones de Andrea, preguntó por qué no le gustaba montar caballos, a lo que ella respondió que había una forma de relacionarse con los caballos sin montarlos. Este comentario, que podría haber sido una simple diferencia de opinión, hizo que Paula se sintiera atacada: “Me parece un comentario de mierda, no sabes si monto o no monto a los caballos”, explicaba en la sala privada.

Sin embargo, la cita se fue tornando aún más tensa cuando Paula compartió su experiencia con el TLP y la dificultad que esto le ha ocasionado a lo largo de los años. Aunque Andrea escuchó atentamente, no tardó en hacer saber en la sala privada que “yo ya tengo mis problemas y no quiero cargar con los de otros”. Esto dejó claro que para Andrea, la emotividad y las heridas del pasado de Paula representaban un obstáculo insuperable en su potencial relación. ”Me parece curioso el tema de enseñar algo sin tener los conocimientos previos que yo creo que tendrías que tener, como una carrera, unos estudios... Yo si hiciese terapia me gustaría tener más conocimientos en el sentido de expandirlo", comentaba la de 25 cuando su cita le ha comentado que no poseía ningún estudio para hacer las terapias con caballos.

Además, cuando la pareja desvió la conversación a una más íntima, como es el tema sexual, también se pudo palpar la tensión. Durante el juego del Rasca del Amor, Andrea manifestó que no era una persona abierta para hablar de esos temas tan pronto. Paula, por su parte, sentía que su falta de apertura en este terreno era una señal de incompatibilidad. “En la primera cita se habla de sexo, ¿Qué gracia tiene?”, se quejaba, notando que Andrea se mostraba demasiado cerrada.

La lluvia de reproches final

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

Lo que parecía ser una cita que podría haber terminado educadamente, se convirtió en un escenario de reproches mutuos. En el momento de la decisión final, Andrea dejó claro que no veía futuro en la relación: “No quiero repetir la cita porque no he sentido que congeniáramos”. Paula, visiblemente molesta, le respondió que había sentido que había tenido que "tirar de la cita todo el rato", y que estaba acostumbrada a "personas más activas". En ese momento, Andrea intentó defenderse, explicando que ella no había tenido “la oportunidad de hablar” ni un momento, porque su acompañante no le dejaba intervenir; además de tener la sensación de que no escuchaba a la gente. Algo que molestó considerablemente a su acompañante e hizo que los reproches se intensificaran, y las palabras se volvieran cuchillos afilados.

Paula no dejó pasar la oportunidad para comentar que también le había molestado la actitud cerrada de Andrea en temas sexuales. “Me parece que está muy cerrada”, insistió Paula, mientras Andrea intentaba poner fin a la discusión de una manera más diplomática. Finalmente, la cita terminó con un toque de cordura por parte de Andrea, quien concluyó que al final son cosas que pasan cuando no congenias en una cita a ciegas, un comentario con el que la de 24 estaba de acuerdo.