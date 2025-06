Una soltera de ‘First Dates’ se pone celosa por las llamadas que recibe su acompañante durante la cena: “Alguna pájara que tiene por ahí”

Ernesto y Tomasa en su cita de 'First Dates' (Montaje Infobae, Cuatro)

En el universo imprevisible de First Dates, donde las primeras impresiones cuentan tanto como los silencios, los celos hicieron acto de presencia en una cita que comenzó con flores, continuó con sospechas y terminó con un teléfono que no paraba de sonar. Los protagonistas: Ernesto, de 84 años, y Tomasa, de 72. La chispa entre ellos no terminó de prender, y no precisamente por falta de detalles románticos.

Desde el primer momento, Ernesto quiso sorprender. Con la ayuda de Carlos Sobera, se presentó con una rosa y le cantó una canción a su cita. Un gesto con el que intentaba romper el hielo y crear una atmósfera agradable. Pero la reacción de Tomasa no fue la que él esperaba. “Cuando lo he visto, he dicho ‘este señor no es para mí’. Al verlo me he acordado de mi padre, nada más que le he visto”, confesó con franqueza.

Pese a ese primer impacto, ambos se sentaron a la mesa. La conversación fluía entre charlas sobre relaciones abiertas —ambos coincidieron en que no son de su agrado— y ciertas diferencias de estilo. Mientras Ernesto tuteaba con naturalidad, Tomasa se aferraba al trato de usted, algo que a él no terminaba de convencerle. Pero lo más incómodo de la velada estaba por llegar.

“¡Otra vez con Francisca, que yo no soy Francisca!”

Ernesto y Tomasa en su cita de 'First Dates' (Cuatro)

Durante la cena, el teléfono de Ernesto sonó. Él, sin pensárselo demasiado, contestó. Tomasa no pudo ocultar su disgusto: “¡Eso no se hace! Yo no sé quién va a hablar con él, si es alguna pájara que tiene por ahí, o un pájaro”. La escena generó un ambiente tenso. Una llamada durante una cita ya es un gesto desafortunado; varias, un desencadenante.

Por este motivo, el soltero decidió apagar el teléfono “porque si no, no nos van a dejar comer”. Sin embargo, su cita seguía molesta: “Yo he tenido mi teléfono apagado. Pero él no, está hablando”, ha asegurado en el confesionario privado

La conversación continuó durante la cena, mientras el teléfono de Ernesto no molestaba. Ella le preguntó si estaba separado, pero él le respondió que estaba “divorciado”. En cambio, Tomasa le confesó que era viuda desde hace 19 años, “pero yo no he tenido a nadie” después de haber estado con él. Algo que ha tenido en común con Ernesto, que le ha asegurado que no ha estado con otra mujer desde su exmujer

Y es que no fue la única interrupción. Durante la decisión final, mientras ambos valoraban si querían volver a verse, el teléfono volvió a sonar. Ernesto rechazó la llamada, aunque por error contestó brevemente y se escuchó la voz de una mujer preguntándole si le había gustado la cita. “Alguna amiga tuya será”, dijo Tomasa, sin ocultar la incomodidad.

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

Seguidamente, Ernesto le ha preguntado con un poco de vergüenza sobre su edad. Y cuando ella le ha confesado que tenía 72, ha tenido una reacción involuntaria: “Pero si eres una chiquilla”. Además, en el confesionario ha afirmado que le iba a “pedir el teléfono, si me lo quiere dar”.

Hablando de teléfonos, el suyo dio un último toque, en el que volvían a preguntarle por Francisca. Ernesto, visiblemente molesto, estalló: “¡Otra vez con Francisca, que yo no soy Francisca!”. La situación, ya surrealista, marcó definitivamente el rumbo de la cita.

En el momento de decidir si querían repetir, Ernesto lo tuvo claro. Dijo que sí, que tendría una segunda e incluso una tercera cita con Tomasa. Pero ella fue más tajante: “Como amigo puede ser, pero de momento no. Es muy buena persona y muy educado, pero de momento no. Pero algún día nunca se sabe”.