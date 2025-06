Una ‘influencer’ acude a una invitación de la Casa Real porque la confundieron supuestamente con una divulgadora que se llama igual: “Ella se dedica a ‘lifestyle’ y yo hablo de Derechos Humanos”

De izquierda a derecha, la divulgadora de literatura (@patriciafedz) y la 'influencer' de lifestyle (@patriwhitehouse). (TikTok/ Instagram)

Un supuesto error de identidad ha tenido lugar recientemente cuando Patricia Fernández (@patriciafedz), una conocida ‘influencer’ con medio millón de seguidores en TikTok, ha manifestado que una invitación dirigida a ella había terminado en manos de otra persona con el mismo nombre. El evento en cuestión, el 40 aniversario del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, era un acto significativo que reunió a representantes de diversas actividades de la sociedad civil para conmemorar este hito.

Fernández, que se dedica a la divulgación sobre cultura, Derechos Humanos y la Unión Europea, ha manifestado con asombro: “Os podéis imaginar la cara de sorpresa que a mí se me queda cuando me entero”. El malentendido se debió a un error en la gestión de las invitaciones del evento, algo que la organización reconoció y por lo que se disculpó con Patricia Fernández.

Ella, al explicar la situación en un video, ha destacado: “Ha asistido en calidad de divulgadora de la Unión Europea y de Derechos Humanos”. En esta línea ha comentado: “Era un evento muy importante no solo para quienes trabajamos día a día en la defensa de los valores europeos, sino para toda la ciudadanía”.

La otra Patricia de ‘lifestyle’

Por otro lado, la Patricia Fernández (@patriwhitehouse) involucrada en el incidente, también se ha pronunciado sobre el asunto. Esta creadora de contenido, enfocada en ‘lifestyle’ y decoración, asistió al evento de la Casa Real conforme a las invitaciones recibidas. Ha aclarado a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con 1,9 millones de seguidores: “Asistir a los eventos forma parte de mi trabajo y voy a muchos sitios a los que me invitan”.

Comunicado emitido por la 'influencer' de 'lifestyle' Patricia Fernández. (@patriwhitehouse)

Según ella, todo se desarrolló con total claridad: “Voy donde se me invita con mi nombre completo y sin ningún tipo de equivocación”. Además, ha denunciado la multitud de mensajes desagradables que está recibiendo debido a esta “confusa” situación.

En este sentido, Fernández ha enfatizado que la invitación fue completamente legítima y enviada a su correo, reiterando: “Jamás se me ocurriría aprovecharme de nadie ni estar en un sitio que no me corresponde”. Además, ha subrayado que todo su procedimiento fue transparente, ya que presentó su DNI al ingresar al Palacio Real, y ha afirmado haber recibido confirmación de la Casa Real sobre la corrección de su entrada: “Que dos personas se llamen igual es algo común y en mi asiento ponía Patricia Fernández Arroyo”.

UE aprueba renovar las sanciones individuales contra Rusia tras superar el veto húngaro.

Dos identidades para un mismo evento

Esta confusión resalta lo común que pueden ser situaciones así, debido a nombres homónimos. Patricia Fernández, la del ámbito ‘lifestyle’, ha afirmado: “Estoy pensando que lo de los Derechos Humanos yo lo hago fenomenal porque no me meto con nadie y respeto a todo el mundo”.

Sin embargo, la divulgadora de cultura ha señalado que en el cartel de su compañera figuraba un cargo que no le correspondía: “Claro, yo me quedé tiesa. Me veo en la obligación de dar estas explicaciones por el impacto que tiene sobre mi trabajo. Ha sido una cadena de malentendidos”.