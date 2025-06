La Guardia Urbana de Barcelona alerta sobre la presencia de serpientes en la urbe: “Se trata de una población residente que casi nadie ha visto nunca”

🐍 Rebem l'avís d’un ciutadà per la presència d’una serp verda i groga (Hierophis viridiflavus) al celobert del seu habitatge a Barcelona.



🟢 Hi hem activat el #GECAcar per capturar-la i l'hem traslladada al #CentredeFauna de Torreferrussa @transicioeco. pic.twitter.com/2wxdWIWGXq