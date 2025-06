Un hombre tira al suelo a una anciana de 80 años para robarle, pero una joven impide el crimen: “Su intervención fue decisiva para evitar un desenlace peor”

Una mujer anciana (Freepik)

Una mujer de unos 80 años fue víctima de un intento de robo en la mañana de ayer en Latina (Italia). Según informó Latina Press, la agresión se produjo cuando la anciana regresaba a casa tras hacer la compra en el cercano mercado annonario. Dos personas, un hombre y una mujer, se acercaron a ella con la intención de arrebatarle el bolso.

Durante el asalto, uno de los atacantes empujó con fuerza a la mujer, que cayó al suelo y sufrió diversas lesiones en los brazos y piernas. Debido al impacto, se sospecha que pudo haber sufrido fracturas, por lo que fue trasladada al hospital en ambulancia para ser atendida en urgencias.

En ese momento, varias personas que se encontraban en la zona escucharon los gritos de auxilio. Una joven que pasaba por el lugar presenció la escena y no dudó en intervenir. De acuerdo con el relato recogido por Latina Press, la mujer se lanzó a perseguir a los dos atacantes, obligándoles a huir del lugar.

Huida precipitada de los agresores

Ante la reacción de la testigo, los dos sospechosos se vieron obligados a abandonar su objetivo y escapar sin lograr llevarse el bolso. Durante la huida, el hombre dejó caer la bolsa que había intentado sustraer. Su marcha apresurada impidió que completaran el robo y puso fin al ataque.

Varios testigos afirmaron haber visto a los mismos individuos merodeando por la zona en días anteriores. “Los vimos varias veces mirando dentro de los coches”, declaró un residente a Latina Press. La calle Canova, donde sucedió el incidente, es una vía secundaria, con menor tránsito, lo que pudo haber llevado a los agresores a pensar que actuarían sin ser detectados.

Instantes después del asalto, una patrulla de la Guardia di Finanza que circulaba por la zona fue alertada por los gritos de los testigos y se dirigió rápidamente al lugar. Los agentes tomaron las primeras declaraciones y se coordinaron con los servicios médicos, que poco después evacuaron a la mujer herida al hospital.

Investigación abierta

Las fuerzas de seguridad han abierto una investigación para localizar a los responsables. Por el momento no se ha realizado ninguna detención, aunque los agentes trabajan con los testimonios recabados y las posibles imágenes de videovigilancia de la zona para identificar a los autores del intento de robo.

Los investigadores no han ofrecido todavía descripciones detalladas de los sospechosos. La búsqueda continúa en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en zonas donde se ha detectado actividad delictiva similar.

Desde el entorno policial se ha destacado el papel de la joven que persiguió a los agresores. “Su intervención fue decisiva para evitar un desenlace peor”, señalaron fuentes próximas al caso citadas por Latina Press.

El suceso ha generado inquietud entre los vecinos del barrio, que han manifestado su preocupación por la seguridad en los alrededores del mercado. Algunos residentes aseguran que no es la primera vez que se producen hechos similares en la zona, aunque hasta ahora no se había llegado a una agresión de estas características. Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial ni han anunciado nuevas medidas tras lo ocurrido.