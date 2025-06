El viaje a los infiernos del hacker ‘Alcasec’ y cómo decepcionó al abogado que le buscó trabajo y ayuda psicológica: “Me traicionó a mí y creo que a todo el mundo”

Quién es Alcasec, el hacker adolescente. (Fotografía de la ficha policial de José Luis H., alias 'Alcasec')

José Luis Huertas Rubio cumplirá 22 años el 15 de octubre. Si nada cambia, seguramente pase su cumpleaños en la prisión madrileña de Estremera. La Policía Nacional lo considera “una grave amenaza para la Seguridad Nacional”. No es un terrorista, ni un importante narcotraficante, ni un asesino. Es ‘Alcasec’, posiblemente el hacker más mediático y famoso del país. A pesar de su juventud, ‘Alcasec’ decidió hace mucho tiempo iniciar su particular descenso a los infiernos, un viaje peligroso que ha servido para decepcionar al que fuera su abogado, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad en los Gobiernos de Mariano Rajoy.

‘Alcasec’ fue detenido a finales de mayo en una nueva operación de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional (en colaboración con el CNI), acusado de robar datos confidenciales mediante complejos ciberataques, intentar comercializarlos y blanquear los beneficios a través de una estructura societaria. Junto al hacker fueron arrestados su amigo Adrián Molina; el youtuber y empresario Álvaro Martín, conocido en redes sociales como ‘Valyrio’; y Francisco Martínez, al que la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión por el ‘caso Kitchen’ (una presunta operación dirigida por cargos del Ministerio del Interior para sustraer información sensible a Luis Bárcenas).

Martínez ha tenido que pasar unos días en prisión provisional por esta última andanza de ‘Alcasec’. Asegura que es inocente y que no tiene nada que ver con los tejemanejes del que fuera su cliente (ya no es su letrado desde este miércoles). Martínez atiende brevemente a Infobae España alegando que la causa está todavía en instrucción. Se limita a decir que “se siente traicionado” por ‘Alcasec’, “una persona con un gran potencial si encaminase sus dotes por el camino correcto. Yo creo que no solo me ha traicionado a mí, lo ha hecho con todo el mundo que confiaba en él”, sentencia Martínez.

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. (Eduardo Parra/Europa Press)

‘Alcasec’ ya reconoció hace años en el podcast ‘Club 113′ que comenzó a trastear con ordenadores antes de los 14 años en su piso de Madrid, aprendiendo programación “con manuales de YouTube”. Todo lo hacía “por ego propio”. Pero empezó a ser “una grave amenaza para la Seguridad Nacional” a finales de 2019, cuando tan solo tenía 16 primaveras. Hizo de todo en el siguiente año y medio: hackeó Mediaset, donde usó tarjetas bancarias de la compañía audiovisual para realizar compras por valor de 21.400 euros; inutilizó varias estaciones del servicio municipal BiciMad; y repartió 10.000 cuentas de acceso gratuito a HBO. La gota que colmó el vaso fue el ataque informático que perpetró contra la Red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) y diversas bases de datos de la Dirección General de la Policía y la base de datos del DNI. Incluso se hizo con el historial médico de Santiago Abascal, líder de Vox.

Había nacido un ‘genio’ que no había sido capaz de sacarse la ESO (hackeó las notas del instituto y le echaron). No tuvo una infancia fácil. Su padre José Luis se desentendió de él y creció con su abuela y su madre Isabel, que alternaba trabajos de camarera en bares y de limpiadora en hoteles. El joven sufrió acoso en el colegio. Francisco Martínez no había llegado a su vida. No lo hizo hasta abril de 2021, cuando una amiga abogada le pidió que ayudara al chaval. ‘Alcasec’ llevaba entonces dos meses en un centro de menores en régimen cerrado.

Trabajo y psicólogo

Martínez consiguió que el Juzgado de Menores número 6 de Madrid modificara el régimen de internamiento de ‘Alcasec’, que pasó a semiabierto. Desde entonces, el abogado, padre de familia numerosa, ‘adopta’ en cierta medida al joven José Luis, que solo necesita ayuda y una mano que le encauce por el buen camino. Martínez habla con un amigo, Ángel Pablo Avilés, ‘Angelucho’, ex guardia civil del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, que le da una oportunidad laboral en su empresa, con el objetivo de orientarle en sus posibilidades de formación y en las alternativas profesionales que ofrece el mundo de la ciberseguridad. Martínez también consigue que el psiquiatra Manuel Faraco acoja al joven en el Centro Adalmed para que participe en una terapia de grupo encaminada a tratar el diagnóstico de baja tolerancia a la frustración y baja autoestima, que le hacían vulnerable al uso patológico de las nuevas tecnologías. Finalmente, en marzo de 2022, ‘Alcasec’ es condenado a dos años de internamiento en régimen semiabierto.

Detención de 'Alcasec' en marzo de 2023.

Quien le conoce asegura que ‘Alcasec’ es “un fuera de serie” con un ordenador, además “de un tipo afable y maduro para su edad”. Tras la condena de 2022, asegura a los suyos que quiere ir a la universidad, pero las buenas intenciones solo duran unos meses. Tiene trabajo, y ayuda psicológica, pero José Luis vive su particular ‘doctor Jekyll y mister Hyde’. A mediados de 2022, es detenido de nuevo por desviar las nóminas de varios funcionarios del Ayuntamiento de Granada. El mediático juez Emilio Calatayud lo encierra en el centro de menores Tierras de Oria, ya que al hacer de las suyas en Granada ha quebrantado la condena que le impusieron en Madrid. El centro está en Almería, donde la madre apenas puede ir a visitarlo y él lo pasa mal. Incluso le deniegan la solicitud para hacer un curso de informático cuando está internado. En Almería está cuatro meses y vuelve a prometer a los suyos que quiere cambiar. Ha perdido el trabajo que le había conseguido el ex guardia civil ‘Angelucho’ y le pide a su abogado Francisco Martínez que le ayude a constituir una empresa que se dedicará a la venta y alquiler de cachimbas. La firma se llamará Horus Corp, pero el negocio nunca despegará.

Hackeo del Poder Judicial

Pero ‘Alcasec’ no lo puede evitar. El 31 de marzo de 2023, con 19 años, es detenido de nuevo por la Policía Nacional por hackear el conocido Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial, una base de datos donde se cruzan información de la Agencia Tributaria y miles de procedimientos judiciales. Ha sido capaz, además, de crear una plataforma a la que bautizó como el ‘Ojo de Horus’ y con la que, según se jactaba entonces en una entrevista, podría tener acceso “a información del 90% de los ciudadanos españoles”. El tema es tan grave que escala a la Audiencia Nacional. Acaba en la cárcel de Estremera. “Allí parece que se acojona de verdad y promete que va a cambiar. Otra vez”, señala una fuente de su entorno que pide el anonimato. El hacker está un tiempo en prisión preventiva y asegura al salir a una periodista de La Sexta “que la cárcel me ha venido bien” y que quiere iniciar “una nueva etapa”.

Francisco Martínez vuelve a ayudarle, aunque ha renunciado a defenderle en sus problemas penales, e intenta de nuevo reconducir el camino de ‘Alcasec’ intentando que participe en foros y ponencias en universidades, medios de comunicación e incluso en la Agencia Española de Protección de Datos. Martínez está ayudando a José Luis, no al personaje de ‘Alcasec’. El joven le dice que quiere crear otra empresa que se va a dedicar a la ciberseguridad e inteligencia artificial. Así nace Havenio Tech. ‘Alcasec’ se asocia con Juan Partida, hijo de un conocido alcalde de un municipio madrileño.

'Alcasec' con el 'pequeño Nicolás'.

Francisco Martínez asesora a ‘Alcasec’ con trámites administrativos y contratos en su nueva aventura empresarial. El joven le manda un día a Telegram un ‘bot’ que ha creado en el que, por ejemplo, metes un número de DNI y aparecen varios datos personales relacionados. Le pide su opinión jurídica. Martínez lo prueba. Hasta en 21 ocasiones. Le contesta que parece interesante si todo lo ha hecho “legalmente”. Hasta aquí llega el viaje de ‘Alcasec’.

La Policía Nacional lo volvió a detener a finales de mayo por los delitos de organización criminal, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Por culpa de ese ‘bot’. Sigue robando datos confidenciales y sacando réditos económicos con ellos. Con su detención arrastró a Francisco Martínez, que ha intentado ser desde que se conocieron en la primavera de 2021 una especie de guía para que el talento del joven persiga loables objetivos. No lo ha conseguido. ‘Alcasec’ tiene varias cuentas pendientes con la justicia y un horizonte incierto. Martínez, que intentará probar su inocencia en este asunto, recalca que se siente “traicionado”.