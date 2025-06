La industria del helado apuesta por los perros para este verano: “Una especialidad para hacer feliz a tu mascota y al veterinario”

Un perro toma un helado con sus dueña. (Canva)

Este verano, la industria del helado ha dado un giro inesperado al lanzar productos específicos para perros. Con el aumento de la demanda de estos artículos y servicios pet-friendly, los postres fríos para mascotas se han convertido en una tendencia que ha llegado para quedarse en varias ciudades españolas.

Sin embargo, no todos los ingredientes son válidos para crear estos productos. Los helados deben estar formulados con yogur sin lactosa, frutas y sin añadir azúcar extra para no causar problemas digestivos ni alterar la salud de los animales. Además, se elaboran sin productos tóxicos para ellos, como el chocolate o el xilitol, que pueden resultar peligrosos. Pero, además, los expertos advierten que deben ser ofrecidos con moderación, ya que no deben reemplazar las comidas regulares de los perros y deben darse en pequeñas porciones.

Deleite del paladar y saludables

Según Xataka, desde Barcelona, Zampa Gelato ha irrumpido en el mercado con una propuesta original: helados elaborados exclusivamente para perros, creados con ingredientes naturales y saludables. El eslogan del establecimiento amante de los animales lo deja claro: “Hace feliz a tu mascota y veterinario”.

La propuesta de Zampa Gelato incluye sabores afrutados como sandía y frutos rojos, manzana, pera y kiwi, o coco, piña y plátano, todos ellos elaborados con yogur pasteurizado sin lactosa, frutas liofilizadas y minerales. Según sus creadores, estos helados no solo buscan deleitar a las mascotas, sino también asegurar que sean saludables para ellas, adaptados a su sistema digestivo.

Sin embargo, como también recoge Xataka, la capital se ha sumado a la tendencia. En Madrid, las heladerías Bibì e Bibò también han lanzado su propia línea de helados 100% aptos para perros, utilizando frutas, yogur sin lactosa y prescindiendo de azúcares añadidos. Además, otra heladería de Barcelona, Il Gelato dell’Amore, ha creado una “heladería mixta” que ofrece helados tanto para humanos como para sus mascotas. Estos ejemplos reflejan cómo, cada vez más, los bares y heladerías se están adaptando a la creciente demanda de productos diseñados para el bienestar de los animales de compañía.

El mercado de los helados para perros está lejos de ser tan grande como el de los helados convencionales, pero la aceptación por parte de los consumidores ha sido abrumadora. De hecho, en 2023, la heladería Badiani de Barcelona también introdujo su propio gelato para perros, un producto con un 96,65% menos de lactosa que los tradicionales, y elaborado con crema batida, yema de huevo, fibras vegetales y leche baja en lactosa.

El auge de los negocios pet-friendly

Aunque los helados para perros son uno de los productos más destacados últimamente, no son los únicos. Los negocios pet-friendly están proliferando en grandes ciudades ante la demanda de los dueños de las mascotas. Voilà Concept Store, por ejemplo, es una cafetería para animales caninos que ofrece en su menú ‘dogguccinos’, ‘dogtails’ y piruletas de carne. Además, en el local se pueden encontrar accesorios, consolidándose como un lugar ideal para disfrutar de un momento de ocio con sus animales.

Este tipo de negocios responde al crecimiento del mercado de las mascotas en España. Según los datos oficiales publicados en el informe de 2024 por la Federación Española de Veterinarios de Animales de Compañía (FECAVA), en España hay aproximadamente 9,3 millones de perros y 1,6 millones de gatos. Además, estas cifras son respaldadas por otros estudios, como la Asociación Nacional de Distribuidores de Pet Food (ANDSA), que también indican un aumento sostenido en la cantidad de animales domésticos, lo que impulsa un mercado cada vez más grande de productos y servicios para animales.