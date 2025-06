Santos Cerdán a Koldo García: “Nos han revisado hasta el carnet de identidad” y “si hay algo, se arregla con quien hay que arreglarlo”

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (Gustavo Valiente - Europa Press)

El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y remitido al juez del Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ incluye grabaciones en las que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, confiesa al exasesor ministerial Koldo García que se alejó de él porque le “avisaron” de que la Guardia Civil le iba a imputar, añadiendo que el PSOE llegó a “revisarle hasta el carnet de identidad”.

En el extenso informe, de 490 páginas, los agentes detallan la transformación en la manera en que ambos interlocutores se comunicaban. Pasaron de hablar sin tapujos sobre temas relacionados con la obra pública en Navarra, a emplear una aplicación de mensajería centrada en la privacidad para tratar ciertos asuntos.

“Por Signal”, le recomendó Cerdán a García en una charla, a lo que este replicó: “Es la mayor gilipollez del mundo. Mejor lo arreglas por WhatsApp”. “Por Signal. Con Bildu hablo por Signal también”, zanjó el número tres del PSOE, según transcripciones recogidas por Europa Press.

Los investigadores incorporan en el informe un audio captado por el propio Koldo en una reunión celebrada con Cerdán el 12 de diciembre de 2023. “Llevo un año detrás tuyo”, le reprochó el exasesor de José Luis Ábalos. “Es que a mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil. No ha salido nada o sea que”, respondió el dirigente socialista, según recoge Europa Press.

Durante esa charla, Koldo admite que sabe que está siendo investigado por la Benemérita. “Esto viene de las investigaciones de la UCO de las mascarillas por Anticorrupción de Europa”, llegó a decirle a un coronel del cuerpo. “Me senté con él y le dije (...) yo te explico absolutamente todo, o sea la hipoteca, de dónde he sacado todo, tal y cual, ¿sabes? Sabéis cuál es mi vida, yo os autorizo absolutamente a todo, coño, pero no hagáis el gilipollas, ¿vale?”, añadió.

“450 se le dieron en tres sobres”

Los recelos sobre estar siendo vigilados no eran nuevos. En una conversación de enero de 2021, ambos repasaron los pagos que se habían realizado hasta ese momento. Los agentes relatan que Santos Cerdán cortó la charla en varias ocasiones para evitar que se dijeran ciertos detalles en voz alta, evidenciando una clara intención de mantener en secreto lo conversado.

“450 se le dieron en tres sobres”, indicó Koldo. A lo que Cerdán reaccionó airadamente: “¡KOLDO! Que no quiero que hables de esto, que no se habla (...) Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto”.

De hecho, el dirigente socialista insistió en mantener la discreción: “Se pone, se ve y se rompe ¡joder! que no hay (que) hablar punto”. Y trató de calmar a García: “Si hay algo se arreglará, y se arregla con quien hay que arreglarlo, punto”.

“En el PSOE nos miran a todos”

Otra de las grabaciones contenidas en el informe refleja cómo Koldo García se lamenta ante Cerdán del trato que, a su juicio, recibió Ábalos del partido. “José, como si has violado a tu hija, después de lo que has hecho por Pedro y por el partido, que te traten así, es una canallada. Como si ha cogido los millones, que es mentira. Y no hay pruebas de nada porque no lo ha cogido, y te lo digo yo, no ha cogido un puto duro”, expresa.

En ese momento, según Europa Press, Cerdán le advierte: “Es que si había pruebas le ponen (*) te digo que os han revisado hasta el carnet de identidad (...) A todos, a todos. Nos miran a todos todo. Pero digo que, si hubiera algo, yo creo que nos lo hubieran sacado”.

La Guardia Civil señala que esa minuciosa revisión habría tenido como objetivo detectar posibles irregularidades en las adjudicaciones de contratos públicos. No obstante, la UCO destaca que, de acuerdo con Cerdán, “los supuestos pagos procedentes de las adjudicaciones de Acciona” no parecían haber generado reproches dentro del partido.

El informe también recoge datos sobre estas presuntas “contraprestaciones económicas”. Según la investigación, los pagos provenientes supuestamente de Acciona y que habrían sido recibidos por Ábalos y Koldo, bajo la gestión de Cerdán, alcanzarían los 620.000 euros. Sin embargo, Koldo sostiene que aún quedarían 450.000 euros pendientes de ser abonados.