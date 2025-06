Quién es Alejandro Huerta, el novio y futuro marido de Marta López: antiguo fisioterapeuta de Juan Carlos I y reacio a los medios

Marta López y Alejandro Huerta, anuncian su compromiso en redes sociales (Instagram)

Quedan poco más de dos semanas para que Marta López se de el sí quiero. El afortunado: Alejandro Huerta, un fisioterapeuta de 35 años. La televisiva ya confesó en una entrevista para Lecturas que estaba de lo más ilusionada. “Le he dicho que seré madre con él si él quiere. Quiero estar con él el resto de mi vida y quiero que sea feliz”.

Alejandro Huerta es un reconocido fisioterapeuta de la Comunidad de Madrid. A pesar de la diferencia de edad con la colaboradora de televisión, esto no ha impedido que hayan creado una relación preciosa, que está a punto de ser definitivamente consolidada.

Aunque han intentado mantener su relación lo más discreta posible, debido al trabajo de la televisiva, le ha sido muy complicado. Ella misma ha hablado en nombre de su casi marido, advirtiendo de que él no quiere salir en medios: “Ya va poco a poco entrando, pero le cuesta, no va a entrar nunca en un plató, pero lo tiene ya casi asumido”, ha confesado.

Alejandro Huerta, pareja de Marta López. (Instagram/fisioterapiaahuerta)

Por respetar esta faceta más íntima de su pareja, Marta López no ha compartido demasiada información sobre él. Sin embargo, sí que sabemos que se trata de un muy profesional fisioterapeuta que goza de su propio centro en la zona de Chamberí. En este que ayuda a cientos de personas con sus problemas musculares; entre ellos, al rey Juan Carlos I. De hecho, comparte alguna que otra foto en la cuenta de Instagram del centro, donde posa con clientes, o sube el resultado de sus tratamientos.

Un hipotético cuarto hijo

Aunque a día de hoy está de lo más enamorada, como todos, Marta López tiene un pasado. Y de este pasado son fruto sus tres hijos: Jorge (2007), Hugo (2009) y Javier (2014). Los más mayores ya son todos unos adolescentes, mientras que el más pequeño cuenta con 11 añitos. Podría decirse que la colaboradora de Tardear habría dejado atrás su faceta maternal, pero no es el caso. Recientemente ha confesado que, si la edad se lo permite, no le importaría volver a tener un hijo con su actual pareja.

Marta López. (Europa Press)

Además de las declaraciones previas, en las que confesaba querer hacer lo más feliz posible a Alejandro, también compartió otros pensamientos con la revista citada. “Me parecería muy egoísta que él no pueda ser padre porque yo no pueda. (...) Él quiere y lo haremos”, confiesa, dando a entender que ya han tenido esta conversación. La televisiva ha hecho hincapié en que todavía tiene la menstruación y que se ve perfectamente capaz. Eso sí, en caso de que no procediera, no descarta otras opciones como la adopción.

Una novia con dos vestidos

La boda de Marta López y Alejandro Huerta se celebrará este próximo 28 de junio. El evento tendrá lugar en El Mirador de Cuatro Vientos, que se encuentra en el aeródromo homónimo en Madrid. Este complejo, que acoge miles de eventos importantes, cuenta con 50.000 metros cuadrados rodeados de jardines, ríos, fuentes y zonas infantiles. En cuanto a su menú, la pareja ha querido pensar en todo el mundo y ofrecen tanto menú infantiles, como vegetarianos; así como su planteamiento estrella: el menú Sirocco. Este se trata de un cóctel de platos fríos y calientes, show cookingy una selección de recetas.

Y puesto que es su tercera, y espera que definitiva boda, la colaboradora de Tardear ha querido celebrarla por todo lo alto. Para no quedarse corta en nada, va a contar con no uno, sino dos vestidos de novia distintos. Estos ya los descubriremos cuando llegue la tan ansiada fecha.