Estas son las 5 piscinas de agua salada en Madrid: oasis de paz en medio del bullicio de la ciudad

Piscina municipal (Pexels)

“Vaya, vaya aquí no hay playa...”. Ya lo decía la canción, pero ¿y si en realidad, The Refrescos estuvieran equivocados? Si bien es cierto que Madrid no cuenta con el rugir del mar, ni con olas, sí que puede presumir de tener agua salada. Los madrileños no tendrán que recorrer cientos de kilómetros para sentir el salitre, les bastará con acudir a alguna de las cinco piscinas de agua salada de la comunidad.

Playa de Parla

Playa de Parla. (Ayuntamiento de Parla)

Situada en el sur de Madrid, la Playa de Parla se ha convertido en un referente para aquellos que buscan un toque de mar en la ciudad. Esta piscina de agua salada, rodeada de arena dorada, es perfecta para pasar un día de sol sin tener que viajar lejos. Este enclave ofrece una experiencia de playa sin igual en la región, replicando el ambiente costero con una amplia zona de césped y un bar donde disfrutar de una bebida refrescante. Estas son sus tarifas:

Entrada general puntual (mayores de 18 años): 6,95 €

Entrada general puntual (de 5 a 17 años): 3,47 €

Entrada general puntual (mayores de 60 años y personas con discapacidad): 3,47 €

Menores de 4 años: gratis

Uso de toallas, sombrillas y taquillas conlleva una tasa adicional.

Sóágua Madrid

Ubicada en la Avenida de Oporto, 18, la escuela de natación Sóágua Madrid es conocida por su piscina de agua salada, un lugar único que promete beneficios tanto para los bañistas como para quienes se dedican al ejercicio. En Sóágua, aseguran que la única materia prima utilizada en su piscina es la sal, lo que convierte a esta instalación en un espacio especialmente adecuado para quienes buscan el equilibrio entre deporte y bienestar.

La sal en el agua actúa como un antiséptico natural, lo que no solo ayuda a cuidar la piel, sino que también favorece la eliminación de bacterias. Es la opción ideal para quienes buscan una experiencia acuática, saludable y revitalizante en la ciudad.

Centro deportivo El Pilar

En el Centro Deportivo El Pilar, ubicado en la calle Ayala, 47-49, los bañistas pueden disfrutar de una piscina de agua salada climatizada, que destaca por sus beneficios para la salud. A diferencia de las tradicionales piscinas de cloro, el agua salada se considera más suave para la piel y los ojos, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan cuidar su salud mientras se relajan en el agua.

Este centro deportivo es perfecto tanto para aquellos que deseen realizar actividades acuáticas como para quienes solo busquen relajarse en un ambiente tranquilo y refrescante.

Piscina cubierta de Playa Victoria

El municipio de Madrid también cuenta con una piscina cubierta de agua salada en el complejo municipal Playa Victoria, ubicado en la calle Hierbabuena, 2. Esta piscina es la única cubierta en toda la ciudad que ofrece agua salada, lo que la convierte en una opción única para los meses más fríos o cuando se busca un baño sin exposición directa al sol.

Hotel Miguel Ángel

Piscina de agua salada del Hotel Miguel Ángel. (Hotel Miguel Ángel)

Para quienes buscan un toque de lujo y relajación, el Hotel Miguel Ángel, de cuatro estrellas, ubicado en la calle Miguel Ángel, número 31, también ofrece una piscina de agua salada. Lo que la distingue es su enfoque en el bienestar y el relax. Sin el uso de productos químicos agresivos, el agua de la piscina es tratada únicamente con sal, lo que la convierte en una opción ideal para quienes desean disfrutar de una experiencia más natural y libre de químicos. Un pequeño oasis en medio del bullicio de la ciudad.