Unos vecinos reciben múltiples multas de hasta 100 euros por aparcar delante de sus propias casas: “Es una pesadilla”

Unos vecinos reciben múltiples multas de hasta 100 euros por aparcar delante de sus propias casas (Pexels)

Los jubilados de un complejo de viviendas protegidas en Maidstone, al sureste de Inglaterra, dicen estar “viviendo una pesadilla” tras recibir múltiples sanciones por aparcar frente a sus propios domicilios. Al menos ocho residentes de los bungalows y apartamentos gestionados por la asociación de vivienda Golding Homes, cerca de Northumberland Road, han sido multados por estacionar en las inmediaciones de Hardwick House, a pesar de ser inquilinos de la zona.

“Hay mucha gente mayor aquí, algunos con discapacidades”, denuncia una vecina ante KentOnline, indignada por la situación. “No deberíamos recibir estas multas. Tenemos derecho a aparcar aquí. Esto es muy preocupante para todos”, asegura. Todo comenzó hace seis semanas, cuando Golding Homes decidió contratar a la empresa UK Car Park Management Ltd (CPM) para gestionar el aparcamiento y evitar que personas ajenas ocuparan las plazas destinadas a los residentes.

De esta manera, el objetivo era impedir el estacionamiento indebido, ya que muchos conductores utilizaban la zona como aparcamiento improvisado para acceder a casas de calles adyacentes como Westmoreland Road. Sin embargo, el sistema de registro de matrículas para excluir a los vehículos de los residentes falló, y muchos comenzaron a recibir sanciones de hasta 100 libras (unos 117 euros), reducidas a 60 libras si se pagaban con rapidez. Por lo que la indignación no tardó en estallar.

La Sra. Smith, de 60 años, ha tenido que pelear por la anulación de varias multas. “En cada ocasión he tenido que llamar a Golding Homes y luchar con ellos para que me anulen la multa. Siempre me han dicho: ‘No se preocupe, lo solucionaremos para que su vehículo quede excluido’, solo para que me llegue otra multa”, ha declarado. “No quiero tener que seguir peleando con ellos, y además aquí hay vecinos que no tienen internet y les resultaría muy difícil impugnar las multas”, asegura.

Problemas para personas con movilidad reducida y sus visitas

Entre las personas afectadas por este fallo informático, Linda Batten, residente desde hace 15 años, sufre artritis grave y necesita un vehículo de movilidad. A pesar de sus condiciones, también ha recibido dos multas. “Intenté registrarme para ser excluida, pero el sitio sigue cerrándose antes de terminar”, explica. Del mismo modo, Sue White, de 72 años, lleva apenas un mes viviendo en el complejo y ya ha recibido dos sanciones. “Uno fue a las 9:33 de la mañana un domingo. ¡Imagínense!”, comenta, con visible sorpresa.

Pero las multas no solo afectan a los residentes. La Sra. Batten advierte: “Mucha gente necesita visitas de cuidadores, enfermeras o familiares para ver cómo están. ¿Se les va a multar a todos?”. Y es que a pesar de que la web de la asociación garantiza una plaza gratuita para “todas las personas, incluyendo clientes, contratistas y visitantes”, a través del registro de un número de teléfono, no todos los conocen y los vecinos no han recibido permisos específicos para invitados.

Lennox Richardson, cuyo padrastro de 80 años y madre de 82 viven en el complejo, ha sido testigo directo del caos generado. “Estoy aquí dos o tres veces por semana para llevarlos a citas en el hospital y cosas así. Ahora, cada vez que voy, me siento como si fuera una lotería. ¿Me tocará un billete mientras esté aquí?”, se pregunta. Aunque reconoce la necesidad de control, lamenta cómo se ha implementado: “Debería haber existido un sistema adecuado para excluir los vehículos de los residentes y sus visitantes genuinos antes de que la ley entrara en vigor. No ayuda que nadie haya recibido una carta para explicar el nuevo plan”.

Una solución tardía tras la presión vecinal

Después de semanas de protestas y llamadas telefónicas por parte de los afectados, Golding Homes ha anunciado la suspensión temporal del sistema y la cancelación de todas las sanciones. La empresa emitió un comunicado tras ser contactada por el medio local KentOnline. Genette Pinwill, subdirectora de alquileres de la entidad, explicó: “Entendemos que algunos clientes experimentaron dificultades para registrarse para obtener un permiso y recibieron multas antes de que esto se resolviera. Una vez que nos dimos cuenta de esto, suspendimos el control del estacionamiento para que no se pudieran emitir más multas”.

Además, aseguró que “estamos escribiendo a nuestros clientes para asegurarles que la vigilancia del estacionamiento continúa suspendida y que trabajaremos con ellos para registrar sus vehículos”. Añadió que también podrán registrar a cuidadores o visitantes frecuentes, y ofreció ayuda a quienes tengan dificultades para realizar el trámite.

Aunque la asociación ha mostrado intención de enmendar el problema, el daño ya está hecho. Así lo han expresado los vecinos: “Golding Homes no nos está ayudando en absoluto. Simplemente ignoran el problema”, critica la Sra. Smith. “Nos preocupa que los cargos aumenten y se acumulen”. Lo que empezó como una medida para proteger el espacio de los vecinos terminó convirtiéndose, para muchos jubilados, en una experiencia de ansiedad, desconcierto y desgaste. Ahora esperan que la pausa no sea temporal, sino el inicio de una solución definitiva.