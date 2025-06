La profesora despedida por tener OnlyFans toma medidas contra los padres que difundieron sus fotos: “¿Quién es el inmoral?”

Elena Maraga, la exprofesora con perfil en Onlyfans (@elenamaraga_)

Elena Maraga, exprofesora de una escuela infantil en Treviso, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por los hechos que, según su versión, provocaron su despido tras hacerse público su perfil en la plataforma OnlyFans. La denuncia, según ha informado Corriere del Veneto, no va dirigida contra una persona concreta, aunque está orientada hacia quien considera principal responsable. “La denuncia ante la Fiscalía contiene varios cargos —explica el abogado de Maraga, Marco De Boni, del tribunal de Treviso—, pero no se trata de una denuncia contra una persona específica. La propia Fiscalía identificará al responsable de los cargos denunciados”.

Según la versión de Maraga, todo comenzó cuando el padre de una alumna accedió a su perfil en OnlyFans y, posteriormente, compartió sus imágenes en un grupo de padres vinculado a un equipo de fútbol. “Todo empezó con un padre que me encontró en OnlyFans y luego difundió mis fotos en el grupo de fútbol, hasta el punto de que su esposa le contó todo al colegio. Nunca he publicitado ese perfil”, declaró la exdocente. A raíz de esa difusión no consentida, el centro escolar decidió rescindir su contrato alegando una desviación respecto a los principios éticos de la institución.

Entre los delitos incluidos en la denuncia figura el de difamación. Maraga considera que la exposición pública de sus imágenes fue determinante en el deterioro de su imagen profesional, circunstancia que llevó a su despido. La exmaestra ha impugnado la decisión del colegio y reclama una indemnización por despido improcedente.

Un nuevo rumbo profesional

Además de la denuncia principal, Maraga ha emprendido acciones legales contra otras tres personas por comentarios ofensivos vertidos en internet. Las denuncias, según la prensa local, se han presentado de forma individualizada. “Los usuarios pueden expresar su opinión, pero no deben ir más allá”, ha señalado Fabrizio Dumas, portavoz del sindicato Cub, en declaraciones recogidas por Corriere del Veneto.

En paralelo al proceso judicial, Maraga ha comenzado a reorientar su trayectoria profesional. Ha fundado una empresa, Elemara Srls, con la que está firmando acuerdos con agencias y organizadores de eventos. Entre sus primeras apariciones se encuentra su participación en el bar de topless “Maxim” de Jesolo, que podría marcar el inicio de una nueva etapa más visible y vinculada al ámbito público.

Su actividad en redes sociales también ha crecido notablemente. Su cuenta de Instagram, que al inicio del caso contaba con 6.000 seguidores, ha alcanzado los 45.000. En un vídeo publicado recientemente, Maraga se ha pronunciado sobre el caso, defendiendo su derecho a decidir sobre su cuerpo y criticando lo que considera una doble vara de medir. “También pagaron para verme —dice la mujer, en alusión a los padres que la denunciaron—, y todo esto es realmente vergonzoso, porque entonces, además de haberme hecho pasar por prostituta, ¿quién es la inmoral?”.

En el mismo vídeo, Maraga afirma que la situación que está viviendo afecta a más mujeres que han sido señaladas y sancionadas socialmente por sus decisiones personales. “Estoy cansada de las injusticias que he sufrido y que sigo sufriendo, también en nombre de todas esas mujeres, porque seguro que habrá muchas que, como yo, se han sentido condenadas y atacadas o, en cualquier caso, castigadas por ello. Lo que los hombres hacen sin pagar las consecuencias”, añade.