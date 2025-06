El método prohibido pero eficaz para mejorar la memoria de los alumnos en menos de 15 días: “Los niños realmente se benefician de ello”

Un trabajador despedido de una empresa turística de Baleares no cobrará íntegra la indemnización de un millón de euros por no acreditar su residencia fiscal en Estados Unidos El TSJ balear subraya que el juzgado de instancia no puede resolver sobre la residencia fiscal de una persona, ya que se trata de una materia de carácter tributario que compete a la Agencia Estatal de Administración Tributaria