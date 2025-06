Blanca Suárez revela quién es su amor platónico y lo que se le da peor en las relaciones: “No me considero una persona seductora”

Blanca Suárez posa en el photocall de Moët & Chandon, a 28 de noviembre de 2023, en Madrid (EUROPA PRESS)

La gran protagonista de la nueva entrega de Plano General, ha sido Blanca Suárez. La noche de este viernes, 6 de junio, el programa de entrevistas de Jenaro Castro ha tenido como invitada a la actriz madrileña, quien ha hecho un repaso de su trayectoria profesional y ha compartido su visión sobre algunos de los temas más relevantes de la actualidad.

Durante su paso por el espacio de La 2 ha reflexionado sobre su relación con la fama y la notoriedad como personaje público. “El éxito es engañoso. No es una meta absoluta. Prefiero no tomármelo como un fin en sí mismo”, ha detallado la pareja de Javier Rey. El rostro de Blanca Suárez empezó a ser conocido en la esfera mediática tras dar vida a Julia Medina en El Internado, una interpretación que realizó en el año 2007. Desde entonces, ha trabajado tanto para el cine como para la televisión.

Además, ha admitido que no asocia el éxito únicamente con el estrellato: “Hay que aprender a ver las cosas con perspectiva”. Durante la conversación, la también modelo ha hablado de sus dos últimos proyectos profesionales. Por un lado, la película La huella del mal, que fue rodada en Atapuerca bajo la dirección de Gonzalo Bendala y en la que comparte escena con Daniel Grao. Por otro, la serie Respira, una producción de Netflix que la lleva a sumergirse en el mundo médico. Ambos trabajos se consolidan a la actriz madrileña como una de las figuras más destacadas del panorama audiovisual español.

Jenaro Castro y Blanca Suárez, en la sede de la Academia de Cine (RTVE)

“No me considero una mujer seductora”

No es la única confesión de Blanca Suárez que veremos en la entrevista de esta noche. La actriz también ha admitido que es “perezosa” y que lo que más detesta en los demás es “que no me escuchen, que no haya un silencio para escuchar al otro genuinamente”. La conversación ha tomado otro tono cuando empezó a hablar de su vida amorosa.

Lo primero que ha confesado es que lo que peor se le da en las relaciones. “Se me da bastante mal conquistar”, ha admitido, agregando que “no me considero una mujer seductora especialmente. Me gusta más que me conquisten porque se me da fatal”. “Soy romántica, aunque no vivo del romanticismo”. En cuanto a su amor platónico, Blanca Suárez ha revelado que se trata de un personaje clásico del cine: Harrison Ford.

Blanca Suárez en 'Respira'

La que fuera pareja de Mario Casas también ha mostrado su punto de vista respecto a las redes sociales y la tecnología, temas muy presentes en el mundo actual. “El mal es la dependencia de la tecnología”, ha asegurado. “Me perturba ver cómo se genera y se transmite un odio brutal hacia los demás. Es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad”, ha manifestado, haciendo referencia a los comentarios que se vierten en redes sociales. ““Repito mucho la palabracalma, porque estamos muy estresados. La gente está muy crispada".

En la sección final del programa, El muro, Blanca Suárez ha admitido sentirse “muy libre”: “Tengo la fortuna de sentirme muy libre, pero creo que decimos que somos más libres de lo que nosotros mismo nos dejamos ser y de lo que la sociedad predica que es”.