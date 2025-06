La impresionante erupción del volcán Etna en Italia: una columna de humo negro se eleva varios kilómetros

Gente mira la nueva erupción del volcán Etna. (REUTERS/Giuseppe di Stefano)

Una densa columna de humo negro se ha elevado varios kilómetros sobre el monte Etna tras el colapso parcial del cráter sudeste. El mayor volcán activo de la placa europea y situado en la isla italiana de Sicilia, ha entrado nuevamente en erupción con fuertes explosiones y una colada de material piroclástico sobre su ladera sureste. Esta situación, si bien no es nueva para los vecinos, ha generado preocupación por el posible impacto en el tráfico aéreo del aeropuerto de Catania, aunque los vuelos continuaron operando con normalidad.

Según ha informado Corriere della Sera, la erupción, ha provocado la emisión de material volcánico y una intensa actividad explosiva. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Catania (INGV) ha comunicado que el fenómeno se ha originado por un flujo piroclástico, probablemente causado por el derrumbe de material en el flanco norte. El material incandescente ha superado el borde del Valle del Leone, situada a unos 2.900 metros de altitud, y la actividad explosiva generó fuentes de lava que se observaron desde las primeras horas del día.

El volcán Etna entra en erupción. (REUTERS/Joachim Herrmann)

El poder de la naturaleza no pilla de sorpresa

De acuerdo con el medio italiano, el temblor volcánico alcanzó niveles muy elevados, aunque la actividad se mantuvo restringida a las cotas más altas del volcán, entre los 2.800 y 2.900 metros, lejos de las zonas habitadas. La Diócesis de Acireale, situada en los alrededores del monte, ha expresado en redes sociales: “Nuestro volcán Etna se ha hecho sentir, recordándonos con fuerza y ​​majestuosidad el poder de la naturaleza que nos rodea”. El fenómeno ha atraído la atención de numerosos turistas, quienes aprovecharon también el día soleado para visitar el volcán desde primeras horas de la mañana.

Por su parte, el alcalde de Catania, Enrico Tarantino, ha declarado que la situación permanecía bajo control y que no existe ninguna emergencia. “He hablado con el INGV, todo es normal. No hay ninguna criticidad, es un fenómeno que se repite y, según el monitoreo del volcán, ya estaba previsto. Por eso se había prohibido el acceso a las áreas más altas”, ha afirmado el funcionario a Corriere della Sera.

14 erupciones en los últimos meses

La actual fase eruptiva, la decimocuarta en los últimos meses, se ha caracterizado por explosiones de gran intensidad y casi continuas, perceptibles en los municipios situados en las faldas del Etna. La primera notificación del INGV se produjo a las 2:39 horas de la pasada noche, cuando avisó de “una repentina variación de los parámetros” a una altura de 2.800 metros en este enorme y muy activo volcán siciliano. Después, constató la actividad de tipo ‘estromboliana’ -explosiva, pero que libera una “modesta” energía en el cráter sureste, así como “un gradual incremento” de los temblores.

Erupción del volcán Etna, en Italia. (REUTERS/Marco Restivo)

En el aspecto sísmico, los valores de amplitud del temblor permanecen elevados, aunque no se han registrado repercusiones significativas. El incremento de la actividad volcánica llevó a que el INGV de Catania elevara la alerta para la aviación al nivel más alto, rojo, mediante el aviso VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation). Según ha publicado Corriere della Sera, el impacto sobre el tráfico aéreo no depende tanto de la altura de la nube volcánica, sino de la dirección de los vientos. En esta ocasión, la ausencia de viento y el cielo despejado evitaron que la nube se desplazara hacia Catania, por lo que la erupción no afectó las operaciones de llegada y salida de vuelos.

*Noticia elabora con información de EFE