Una argentina que vive en Barcelona critica a los catalanes por hablarle en catalán: “Si sabes español, por qué me lo haces a propósito”

Una influencer argentina comparte que los catalanes le hablan en catalán. (@sashaprachas/ Canva)

Vivir en un país distinto al de origen implica enfrentarse a una serie de cambios culturales que pueden enriquecer o desafiar a las personas. La interacción con nuevas tradiciones, costumbres y formas de vida proporciona una oportunidad única para expandir horizontes y fomentar la comprensión intercultural. Sin embargo, esta experiencia no está exenta de obstáculos, especialmente cuando se trata de cuestiones lingüísticas. En España, donde el catalán coexiste con el español, estas cuestiones pueden intensificarse, generando tensiones entre los hablantes.

Una joven influencer argentina, Sasha Prachas, vive en Barcelona y ha experimentado el bilingüismo que se vive en Cataluña. Esto le ha generado frustración en algunas ocasiones, ya que no conoce este idioma regional. “Lo que más bronca me da es que saben que yo soy argentina, porque conocen el acento, y cuando vos vas te responden en catalán”, ha señalado en uno de sus vídeos compartido en redes sociales.

Vista de la ciudad de Barcelona. (Canva)

El desafío del idioma en algunas circunstancias

La lengua es uno de los factores más críticos al adaptarse a un nuevo entorno cultural. En regiones bilingües como Cataluña, donde el catalán es una lengua oficial, los migrantes pueden encontrar barreras. Si bien muchos residentes son bilingües, la preferencia por el uso del catalán en ciertas situaciones puede llevar a malentendidos o incluso a sentimientos de exclusión. “Si sabes hablar español, por qué me lo haces a propósito”, ha manifestado la joven argentina con más de 196.000 seguidores en Instagram.

El aprendizaje y la adaptación a este idioma son procesos que requieren tiempo y dedicación. Para quienes provienen de países hispanohablantes, enfrentarse a respuestas en catalán puede parecer innecesario, especialmente cuando el español es ampliamente comprendido. Esta es la tercera lengua más hablada del mundo, con un total de 585 millones de personas que lo utilizan habitualmente para comunicarse, según el Instituto Cervantes.

Frustración con el catalán

Esta joven hispanohablante ha expresado su frustración cuando se dan las circunstancias en las que le responden en catalán: “¿Cuál es la gracia de Pelotudear? ¿Cuál? ¿Por ser argentina? ¿Por tener un acento distinto? ¿Cuál es la necesidad?”, ha resaltado en su perfil en redes sociales. Este sentimiento de exclusión lingüística provoca una serie de cuestionamientos sobre la identidad y la integración cultural.

La preferencia por el catalán en ciertas interacciones puede ser percibida como una limitación impuesta, generando tensiones innecesarias y obstaculizando la asimilación cultural. “¿Por qué me contestas en catalán si sabes que no sé hablar catalán? Eso te juro que me saca”, ha seguido manifestado. Además, ha añadido: “Si vos venís a hablarme en español, yo no te hablo en inglés”.

Integración en la sociedad catalana

Según la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población de 2023 realizada por Idescat, el 94% de los habitantes de Cataluña comprende el catalán, el 81% tiene la capacidad de hablarlo, pero únicamente el 32,4% lo emplea de manera habitual. En el grupo de jóvenes que tienen entre 15 y 29 años, su uso como idioma principal disminuye al 27,6%.

Si bien muchos de los que emigran a Cataluña acaban aprendiendo el idioma regional, no todos lo hacen por distintos motivos. No obstante, el vídeo de la joven argentina ha desatado comentarios en ‘X’ que señalan: “Trabajo con muchos argentinos que aprendieron catalán y son maravillosos. Espabila”, ha expresado un usuario en la red despectivamente. Aunque el uso de esta lengua busca preservar el patrimonio cultural, puede derivar la percepción de exclusión por parte de los recién llegados.