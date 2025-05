La Sanidad andaluza indemnizará a una familia por la muerte de su bebé debido a la “mala praxis” en el parto

Sala de quirófano (AdobeStock)

El Servicio Andaluz de Salud indemnizará a unos padres cuya hija murió poco después de nacer tras una demora de casi cinco horas en el parto, según indica la sentencia facilitada este lunes por la asociación El Defensor del Paciente. Así consta en el acuerdo judicial que ha homologado el juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Sevilla por el que se reconoce una indemnización por daños y perjuicios derivados de la asistencia sanitaria.

Los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2023, cuando la mujer acudió a Urgencias del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches de Pozoblanco (Córdoba) al ponerse de parto, puesto que ya había superado la semana 40 de gestación. El bebé se encontraba en buenas condiciones cuando la madre llegó al hospital, un dato que se reflejó en el registro de monitorización, según informa la mencionada asociación, pero pasadas las 19:00 horas “empezó a haber indicios de que la niña estaba sufriendo, al no estar adecuadamente oxigenada”.

Como la situación no mejoraba, el personal médico “debió comprobar el estado del bebé a través de una gasometría intrauterina, una prueba rápida y fiable que forma parte de los protocolos obstétricos de calidad asistencial en el parto" y, sin embargo, no se llevó a cabo. “Ni hicieron esa prueba ni procedieron a extraer al feto urgentemente”, critica la asociación.

No fue hasta la madrugada, después de casi cinco horas de la llegada de la madre al hospital, cuando los profesionales sanitarios procedieron a extraer al bebé con ayuda de un fórceps. “Es incomprensible que dejaran pasar tanto tiempo cuando las gráficas de monitorización estaban mostrando que la niña estaba en peligro”, lamentan desde la asociación El Defensor del Paciente, a quien recurrieron estos padres.

La niña fue remitida al Hospital Reina Sofía de Córdoba con una hipoxia perinatal (asfixia) y falleció poco después debido a un fallo multiorgánico tras la muerte cerebral. En la autopsia se demostró la existencia de falta de oxígeno.

“Que no vuelva a repetirse”

“Esta negligencia en el parto ha sido de tal gravedad que la aseguradora del Servicio Andaluz de Salud ha querido reparar el daño a la familia antes de llegar a juicio”, apunta la asociación, que aclara que los padres no han querido dar a conocer la cuantía de la indemnización porque “no hay cantidad económica equiparable a la vida de su hija”, pero que el caso salga a la luz “para que no se vuelva a repetir”.

“La pequeña murió esperando nacer, pese a que los monitores indicaban que debían sacarla. Es inexplicable que esto haya ocurrido hoy en día. Es necesario que, a nivel interno, el Servicio Andaluz de Salud depure responsabilidades y al menos trate de aclarar que ocurrió”, indica Carmen Flores, presidenta de El Defensor del Paciente.