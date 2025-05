Alemania rechaza el embargo de armas a Israel promovido por España, pero sí se compromete a buscar una solución: “Lo que podamos hacer, lo haremos”

Foto: REUTERS/Carlos Jasso/Pool

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann David Wadephul, se ha comprometido con España a buscar una solución para lograr un alto el fuego en Gaza, pero ha rechazado unirse a la propuesta formulada por el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, para imponer un embargo de armas a Israel si no detiene su ofensiva.

“Ha llegado la hora de un alto el fuego inmediato e insto a las dos partes, a Hamás y el gobierno de Israel, a empezar negociaciones”, ha señalado Wadephul, que ha subrayado a continuación que desde Berlín se comprometen a buscar una solución para lograr la paz donde no cierran la puerta a ninguna opción: “Lo que pueda hacer Alemania para lograr el alto el fuego lo va a hacer”.

Berlín admite que en este asunto se encuentran en “un dilema político y moral”, ya que también aclaran que cuando se trata de suministros de armas “hay que pensar que Israel está expuesto a otro tipo de amenazas”, entre los que ha incluido a Hamás, Hezbollah, los rebeldes hutíes e Irán: “La seguridad y resistencia de cara al futuro también implica la disponibilidad de Alemania de suministrar armas”, ha afirmado.

Alemania es uno de los mayores exportadores de armas a Israel. Según datos del SIPRI, el 30% de las exportaciones de armas alemanas fueron a parar a Israel entre 2019 y 2023. Solo el año pasado, Berlín importó 326,5 millones de euros en este asunto.

Sí a la solución de dos Estados, no a la suspensión del acuerdo

A pesar de que la propuesta de frenar en seco el suministro no convence a sus socios alemanes, Wadephul asegura que la postura de Berlín pasa por la solución de dos Estados: “La postura de Alemania es clara: la solución de los dos estados, que no se provoque una hambruna, ni la expulsión de la población de la franja de Gaza. La situación ha mejorado un poco, pero no de manera suficiente”, ha aclarado.

Sobre la suspensión del acuerdo de Asociación con Israel que ha promovido España, y que de momento solo se procederá a su revisión, Wadephul ha desmentido que Alemania haya votado en contra de su revisión. “No puedo hablar de las reuniones de Bruselas, pero no ha habido un voto. Tomo nota que la alta de representante a petición propia revisará el acuerdo y Alemania está abierta a participar en este debate”, ha señalado el alemán, que ha matizado que el acuerdo de asociación “no es una relación con el Gobierno, sino con el Estado”.

Albares ha sido más contundente en este asunto y ha aseverado que “lo urgente es parar la ofensiva militar que no tiene ningún objetivo militar, “salvo convertir a gaza en un inmenso cementerio”. “No puede ser Israel quién decida quién se alimenta y cuándo y en qué cantidades, por eso España propone la suspensión del acuerdo y el embargo de armas”, ha sentenciado.

Unanimidad en Ucrania, diferencias con el catalán en la UE

Berlín y Madrid han querido mostrar que el bloque europeo es unánime en cuanto a su apoyo a Kiev, al menos mientras Rusia se niegue a sentarse en la mesa de negociaciones. Pero otro asunto donde ambos gobiernos han mostrado sus diferencias es en la oficialización del euskera, catalán y gallego en las instituciones europeas, una propuesta de España que se tratará en el próximo Consejo de Asuntos Generales este martes.

Israel permitió la entrada de camiones con ayuda humanitaria a Gaza

Albares ha asegurado que trabaja con todos los Estados miembros para llegar a un acuerdo de última hora, pero su homólogo alemán ha evitado pronunciarse sobre la postura de su gobierno: “En la reunión hemos hablado de esto también, y me llevo los argumentos. Mañana estará en la agenda de Bruselas y vamos a participar en el debate”.