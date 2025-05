‘Supervivientes 2025′: Montoya y Terelu Campos protagonizan una tensa discusión y Borja toma una decisión respecto a su relación con Ana Solma

Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Desde su regreso a Supervivientes 2025, Terelu Campos ha sido la protagonista de diversos momentos. La organización apostó por su vuelta, siendo consciente del impacto que genera su presencia en la dinámica del concurso. Y, como no podía ser de otra manera, su participación ha vuelto a quedar clara durante la gala Tierra de Nadie, conducida por Carlos Sobera y donde protagonizó una tensa discusión con Montoya, quien ha hecho un comentario sobre ella que no le ha sentado nada bien.

Todo tuvo lugar cuando los concursantes abordaron las cuentas pendientes que tienen entre ellos. Ha sido entonces cuando Carlos Sobera recordó al exconcursante de La isla de las tentaciones un comentario que generó controversia: “Dijiste que Damián te había confesado que no le encajaba para nada la actitud que Pelayo estaba teniendo con Terelu”. A partir de ese momento, todo saltó por los aires.

En un video presentado durante la gala, se ve cómo Montoya critica abiertamente la actitud de Pelayo hacia Terelu, acusándolo de adular a la presentadora desde su regreso al concurso. Asimismo, sacó a la luz la supuesta desigualdad en el trato de Terelu hacia Damián y Pelayo, considerando que manifestaba mayor benevolencia hacia este último.

Tras visionar las imágenes, Pelayo tomó la palabra, descalificando con dureza los comentarios de Montoya. “Creo que Montoya tiene un problema de comprensión oral. Tiene que entender las cosas que escucha, porque hay veces que escucha las cosas y no lo sabe comprender. Se queda con una palabra, se cree que le están diciendo una cosa y no. Con la noche que tuvo con Anita, no sé cómo le quedan ganas de hablar de los demás”, manifestó el diseñador, encendiendo aún más la discusión.

Montoya, por su parte, defendió sus declaraciones, insistiendo en la sinceridad de Damián frente a lo que calificó como la falsedad de Pelayo. Durante su intervención, señaló directamente a Terelu, insinuando un favoritismo hacia Pelayo. “Lo siento, Terelu, que te señale, pero se te ve el plumerillo. Y digo Damián, me alegro realmente de cómo eres y que me lo diga. La tomaste con él y aunque a Pelayo le tengas más estima, le diste una caña a Damián que para mí gusto… Él fue sincero y el que te lo dijo a la cara. Pelayo mientras te ha dicho yo contigo nada", afirmó el andaluz. Además, reiteró: “Terelu, cariño, si Pelayo te ha llamado maligna hace dos minutos, se te ve ahí el plumerillo.”

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Ante estas acusaciones, Terelu no dudó en contestar: “¿El plumerillo? Yo no tengo plumerillo, eh.” La hija de María Teresa Campos defendió su postura, recordando una conversación que mantuvo con Damián. “Te recuerdo que Damián me dijo a mí, el problema es que yo voy de frente y que hay otros que piensan lo mismo y se callan. A mí me encantaría saber qué personas se han callado”, manifestó, rechazando todas las acusaciones que Montoya ha vertido sobre ella y su supuesto favoritismo con algún compañero. Eso sí, aunque las aguas parecen haberse calmado por el momento, es probable que este rifirrafe aumente la tensión entre los implicados en los próximos días.

La decisión de Borja

El pasado martes, Borja González y Ana Solma se reencontraron en Cayos Cochinos, más de 70 días después de que este empezase su aventura en Honduras. Aunque durante la gala se pudo visionar la gran sorpresa que ella dio a su novio, lo que no se vio fueron aquellos minutos que ambos estuvieron dialogando a solas.

Durante el programa, Última hora de Supervivientes 2025, se han emitido las imágenes de dicho momento y ha salido a la luz la decisión que Borja ha tomado respecto a su relación tras estos meses separados. “No me puedo separar más de Luca, lo que me estoy perdiendo…”, fueron las palabras con las que le hizo saber a su novia que no está dispuesto a separarse más del hijo que tienen en común.

Para tranquilizarle, Ana Solma le ha dicho que está grabando absolutamente todo lo relacionado con su pequeño para así a su vuelta, él pueda ver todo lo que ha hecho el pequeño, que actualmente tiene un año, en su ausencia. Respecto a su relación, el exconcursante de La isla de las tentaciones ha dicho: "¡Madre mía!, no me vuelvo a separar en la vida… Que no te cueste tanto ir a cenar sin el niño algún día, romántico. He llorado más aquí que en toda mi vida“.