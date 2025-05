Una doctora aporta dos trucos para mejorar la memoria en época de exámenes: “Si quieres acordarte muy mucho...”

Captura de pantalla de la publicación de Isabel Vina. (TikTok)

Con la llegada de la temporada de exámenes, estudiantes de todas las edades buscan estrategias efectivas para mejorar su memoria y consolidar conocimientos. La médico, divulgadora y creadora del pódcast Tus amigas las hormonas, en un vídeo publicado en su perfil de TikTok, ha compartido dos trucos clave para optimizar el aprendizaje y evitar la sensación frustrante de “me acuerdo, pero no sé exactamente qué era”.

“Será siempre mucho mejor estudiar por la noche”

El primer consejo de la doctora es claro: “Si tú tienes un examen al día siguiente va a ser siempre mucho mejor que tú estudies por la noche, duermas y hagas el examen directamente a que te duermas pronto, te levantes, estudies y hagas el examen”.

Cuando estudiamos, el hipocampo —una estructura cerebral clave en el aprendizaje— almacena temporalmente los conceptos. Sin embargo, para que estos conocimientos se transfieran a otras áreas del cerebro encargadas del almacenamiento a largo plazo y la recuperación de la información, es indispensable el sueño. Durante el descanso, el cerebro reorganiza y fija esos contenidos, facilitando que luego puedan recordarse con precisión.

Según la doctora, “si quieres acordarte muy mucho y no quedarte en el examen, ay, me acuerdo, pero no sé lo que era exactamente. Estudia, duerme y ve a hacer el examen”. Esta recomendación rompe con la práctica habitual de muchas personas que prefieren levantarse pronto y repasar antes de la prueba, lo que puede generar estrés y confusión. “No estudies nada directamente antes de hacer el examen y después, cuando ya estés en ese punto donde estás estudiando y empiezas a mezclar conceptos, ahí es donde tu memoria en ese punto ha llegado a un tope y lo mejor es que desconectes”, recalca.

Haz algo de actividad física

“Idealmente, haz algo de actividad física que permita restablecer todos los circuitos y que el tiempo que inviertas siguiente en estudiar lo aproveches mucho más”, explica la divulgadora.

Estrategias para mejorar la memoria y optimizar el estudio

Estas son algunas ténicas para mejorar la memoria y optimizar el estudio, según La mente es maravillosa:

Enfocar la atención en lo que estás haciendo: es crucial hacerlo en un entorno libre de distracciones que facilite la concentración. Establece sesiones de estudio regulares: no se trata tanto de formar disciplina, sino de facilitar que nuestra mente procese la información de manera adecuada. Los estudiantes que estudian de forma regular suelen recordar mejor el material que aquellos que dedican largas sesiones intensas al mismo contenido. Estructura y organiza la información: al estructurar y organizar el material de estudio, agrupar conceptos similares o elaborar resúmenes con notas tomadas durante el aprendizaje, se facilita la asociación de la información, lo que contribuye a mejorar la efectividad del estudio. Relaciona la información nueva con tus conocimientos previos: al enfrentarte a un material de estudio desconocido, primero identifica cómo se conecta con lo que ya sabes. Establecer vínculos entre las nuevas ideas y los conocimientos previos facilita una mejor consolidación de la información recién adquirida. Visualiza los conceptos para recordar mejor: la visualización es una de las técnicas más efectivas para mejorar la memoria. Para aplicarla, es fundamental prestar atención a imágenes como fotos, esquemas y gráficos, además de usar colores y símbolos personalizados, crear mapas mentales o realizar dibujos propios.