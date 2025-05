Un hombre descubre que tiene más de 3.000 vehículos a su nombre tras una suplantación de identidad: “Estoy al límite”

FOTO DE ARCHIVO. REUTERS/Eduardo Munoz

Christian es un hombre jubilado francés que ha recibido más de 200 multas en apenas seis meses. Esto ha ocurrido debido a que está siendo víctima de una suplantación de identidad. El jubilado se encuentra, sin quererlo, con más de 3.000 vehículos registrados a su nombre, como si fuese el propietario de una gran empresa de alquiler de coches.

“Estoy al límite, no pienso en otra cosa, día y noche”, declara Christian. El hombre explica los problemas que tiene para sobrellevar la situación y para conseguir dormir: “Por la noche me despierto y vuelvo a repasar mentalmente lo que pasó el día anterior porque es demasiado absorbente”, confiesa en el reportaje del telediario de TF1, medio privado francés.

La víctima de esta estafa casi todos los días recibe multas por correo de lugares de todo el territorio francés, además de llamadas telefónicas de distintas gendarmerías. Gestionar esta situación es muy costoso, tanto burocrática como psicológicamente, ya que por cada denuncia, la víctima debe impugnar cada infracción. Este proceso requiere tiempo, paciencia y recursos, lo cual ha afectado considerablemente su calidad de vida y su tranquilidad.

En una de las llamadas grabadas por este medio francés, el afectado explica su situación: “Hoy en día tengo 180 multas que no me pertenecen y ustedes no reaccionan, cada vez me envían más multas. ¿Qué hago, señora?”, pregunta Christian por teléfono. Mientras tanto, un trabajador de la comisaría añade: “Espere la respuesta del oficial del Ministerio Público”.

Hacker (Freepik)

El mercado de los datos personales

Thomas, un gendarme especializado en investigaciones cibernéticas en Normandía explica que suplantaciones como la que le está ocurriendo a Christian son cada vez más frecuentes. “Yo podría perfectamente suplantar la identidad de estas personas”, afirma el profesional. Según confirma el gendarme, con un par de clics algún profesional sobre tecnología podría obtener datos personales de otras personas. Lo más preocupante para las víctimas es que “quizás ni siquiera saben que sus datos están en internet”, añade.

Para gestionar temas similares a este tipo de estafas, la solución más efectiva según el gendarme es “presentar una denuncia por la suplantación de la que se ha sido víctima”. Esta denuncia se deberá transmitir a todos los organismos pertinentes para detener las acciones que realicen las personas que están suplantando la identidad y estafando a las víctimas.

La importancia de la agilidad de los dispositivos

Thomas indica que la rapidez en realizar este proceso es primordial. “Cuanto antes se actúe, más problemas se pueden evitar”, explica. También confirma que en Francia, el número de estos profesionales ciber-gendarmes que se dedican a controlar este tipo de estafas relacionadas con la extracción de datos personales o la suplantación de identidad deberá aumentar y pasar de 350 a en torno 1.200 de aquí a 2030.

Este refuerzo será clave para combatir con mayor eficacia el auge de los delitos digitales que afectan a ciudadanos inocentes como Christian y evitar que casos similares sigan ocurriendo en el futuro.