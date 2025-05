‘Supervivientes 2025′: Terelu Campos vuelve a saltar del helicóptero, Borja y Álex Adrover desatan la guerra y un nuevo expulsado

Terelu Campos vuelve a saltar del helicóptero en 'Supervivientes' (Mediaset)

Noche histórica. Terelu Campos ha marcado un hito en Supervivientes 2025 al convertirse en la primera concursante del reality que ha saltado del helicóptero dos veces en una misma edición. Casi un mes y medio después de haber abandonado su aventura por Cayos Cochinos, la hija de María Teresa Campos ha regresado a la isla caribeña con el objetivo de cumplir una importante misión.

Con cara de terror y animada por Jorge Javier Vázquez, la madre de Alejandra Rubio se ha lanzado al vacío la noche de este jueves, 15 de mayo. La colaboradora de televisión ha demostrado que está dispuesta a empezar de nuevo su experiencia en Honduras, donde las playas ya están unificadas y estará en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros. La televisiva tiene un deber que llevar a cabo en Honduras y, aunque por el momento se desconoce cuál es su labor, en las próximas entregas se sabrá qué es lo qué se esconde detrás la llave y el pergamino que están en su poder.

“Voy a tener la oportunidad de decir lo que opino. Poquito a poco, todo dosificado”, ha manifestado la hermana de Carmen Borrego en la Palapa. "Muchas veces creo que Carmen, Montoya, Anita, estáis pendientes de lo que hacen los demás. ¡Disfrutad vosotros! Disfrutad, que eso también es muy importante“, le ha aconsejado a los concursantes, desatando el enfado de Makoke, enemiga del trío ya mencionado.

Terelu Campos en la Palapa (Mediaset)

"Si te crees que lo digo por beneficiaros a vosotros, no. Porque lo primero que he dicho es por vosotros. Somos muy maniáticos, eso se llama manías“, le ha dicho Terelu a la expareja de Kiko Matamoros, quien interpretó las palabras de la tertuliana como un tirón de orejas a Carmen, Montoya y Anita.

Dos concursantes declaran la guerra

Los participantes de Supervivientes 2025 se encuentran unificados. Esto quiere decir que Playa Furia y Playa Calma se encuentran en el mismo grupo, lo que ha hecho estallar las viejas rencillas que algunos de sus participantes aún se procesan. El encargado de abrir el melón fue Borja, quien ha puesto de manifiesto en la Palapa la poca solidaridad que ha tenido el otro grupo con ellos.

Los concursantes de 'Supervivientes 2'25' en la Palapa (Mediaset)

“Déjame terminar y hablas tú. Lo que digo es que a ellos, que han estado en esta situación, les falta empatía. Porque cuando se nos pilló, a Pelayo le dije que estábamos pasando el peor momento, que Carmen no comió y que cogimos unos trozos para ella. Y me dijo ‘¿y nosotros qué?’“, ha manifestado el exparticipante de La isla de las tentaciones. Y es que el robo masivo de Playa Furia tras la barbacoa del domingo aún trae cola. Los supervivientes de Playa Furia no han dudado en acusar de chivatos al equipo contrario y, además, aseguran que fueron poco solidarios.

Las interrupciones de Pelayo Díaz no cesaron y ha sido entonces cuando Álex Adrover se ha unido a Borja, protagonizando una discusión que ha puesto de manifiesto la tensión que hay en el ambiente. "¿Entonces por qué no lo hiciste en la barbacoa?“, ha manifestado el actor. ”Eso no es chivarse. Si os pillaron, no es mi culpa“, le ha replicado el diseñador español.

Los participantes de 'Supervivientes 2025' en la Palapa (Mediaset)

“Va a parecer una locura, pero los valores que yo les quiero enseñar a mis hijas son...”, ha intentado continuar la pareja de Patricia Moreno, quien de nuevo era interrumpido por el bloggero: ”No robar". “¡Es que no hemos robado!“, ha insistido Borja.

Nuevos nominados y un expulsado

Tras un reñido duelo con Joshua Velázquez, y después de que Álvaro Muñoz Escassi y Carmen Alcayde fuesen salvados, Nieves Bolós se ha unido a la lista negra de expulsados. La modelo dejó claro que le daba mucha pena irse, pero que regresaba a España “con mucha energía”. Por otro lado, después de haber vencido a Álvaro Muñoz Escassi en la prueba, Damián se ha convertido en el líder único. Y, sin saberlo, su papel iba a ser fundamental. Joshua, Pelayo y Álex empataba a votos y se convertían en los nominados del grupo. "El juego se pone interesante ya. Hay que pensar cada uno en su estrategia. Voy a pensar en rivales fuertes“, ha admitido Damián.

"Borja no ha salido nunca nominado. No tengo nada contra él. Le considero un rival fuerte. Soy sincero, quiero llegar hasta la final y él puede fastidiarme el camino“, ha detallado el líder de esta semana, Así, Joshua, Pelayo, Álex y Borja son los cuatro nominados de esta semana.