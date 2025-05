Belén Esteban manda un mensaje a Jesulín de Ubrique y María José Campanario en ‘La familia de la tele’: “Lo digo sin rencor”

Belén Esteban. (Europa Press)

El nuevo programa de entretenimiento de La 1, La familia de la tele, ha tenido que cambiar su estructura de programa debido a los bajos niveles de audiencia que estaba alcanzando. Ahora, hay secciones en las que los colaboradores expresan su opinión al más puro estilo Sálvame y aparte, hay otras en las que tratan temas de sucesos y sociedad. En el programa de este pasado martes, Belén Esteban fue la protagonista de la tarde, lanzando un mensaje con luces y sombras a la actual pareja conformada por su exmarido Jesulín de Ubrique y María José Campanarios.

“No quiero jugar con esto”

Durante el programa de este martes, una escena ha dejado a todos los colaboradores boquiabiertos. El periodista, tiktoker y actor Javier de Hoyos ha sacado a la luz una exclusiva que, según decía, afectaba directamente a una de las personas sentadas en ese sofá. "Va a hacer que se levante de su silla y que explote lo más grande", ha manifestado. La primera que ha querido acercarse a ver las imágenes ha sido María Patiño. La presentadora se ha puesto unos cascos para visualizar atentamente ese vídeo que tan dramático era, según su colaborador.

Fiesta de presentación de ‘La familia de la tele’. (Europa Press)

En cuanto Patiño ha comenzado a ver las imágenes, se ha mantenido seria y ha incluso pedido no ver más. Esto ha desconcertado a sus compañeros, que no daban crédito a lo que podía estar pasando en ese vídeo. “No creo en la censura, pero no quiero jugar con esto”, indicaba la presentadora del formato, dejando aún más ansiosos a sus compañeros por ver el contenido. Una vez se sienta, muestran el contenido, en el que aparecen Jesulín de Ubrique y María José Campanario. La pareja, que tan enemistada está con Belén Esteban, se encontraba en una estación de tren de camino a Madrid ya que Campanario está a punto de enfrentarse a El desafío.

“Te deseo que ganes”

Tras ver las imágenes, Belén Esteban, que es la afectada directamente, su primera reacción ha sido: “Me la trae al pairo. No tengo absolutamente nada que decir”. Sin embargo, tras unos momentos y con el torbellino que la caracteriza, la colaboradora se ha levantado de su sitio y se ha dirigido a la cámara. A continuación, ha pronunciado unas palabras que ha dejado al resto de sus compañeros con la boca abierta. Y es que, lejos de mantenerse en su eterna posición demandante, se ha mostrado de lo más benevolente. “Espero María José que te vaya muy bien en tu nueva aventura televisiva. Sé que eres muy competitiva, lo sé, y te deseo que ganes”, comenzaba la exmujer del torero.

Belén Esteban, en 'La familia de la tele'. (RTVE)

Eso sí, a pesar de estas dulces palabras hacia Campanario, también ha querido dedicarle otras que nada tienen que ver a Jesulín: “A Jesús, solamente le digo que el abono transporte de Sevilla a Madrid se lo tuvo que haber sacado años antes para venir a ver lo que tenía que ver. Lo digo sin rencor", continuaba la colaboradora, claramente refiriéndose a su condición como padre. “Cuando la vida... ya te acostumbras a cosas, pero te sientes tan orgullosa que todo me resbala. No me da coraje, ya nada. Finalmente, ha querido recalcar sus buenos deseos hacia la que es ahora su mujer: “José, te deseo y te lo digo. Sé que eres muy competitiva y creo que estás por encima en posibilidades. Sé que eres muy competitiva, puedes ganar o quedar en buena posición. Solo pido que si pierdes, que no creo que te vaya a pasar, en la vida hay que aprender antes a perder, que a ganar, pero te deseo que te vaya bien"