El comentario del propietario de seis viviendas al que “nadie le puede decir” qué hacer con ellas: “¿No se puede ahorrar 125 euros al mes en seis años?"

Javier Medina, propietario de seis pisos a los 30 años, en ‘LaSexta Xplica’ (laSexta)

En la continua discusión sobre el acceso a la vivienda en España, Javier Medina, un propietario con seis inmuebles a su nombre, ha dejado claras sus opiniones en el programa ‘LaSexta Xplica’. Este inversor de 30 años sostiene que cualquier persona podría, en teoría, ahorrar 125 euros mensuales y, en un plazo de seis años, acumular lo necesario para adquirir una vivienda.

En teoría, claro, porque luego, dependiendo, es bastante difícil cuando existe una serie de gastos imprescindibles que, cobrando un salario promedio, difícilmente dejarán espacio para el ahorro si además se mantiene un nivel mínimo de disfrute, o incluso sin hacerlo. Recientemente, Medina ha comprado un nuevo piso amueblado y con electrodomésticos incluido, ubicado a 15 minutos en coche de Albacete, por un costo de 45.000 euros. Según indica, el banco financió el 90% de esta operación.

“No vayamos con que los que compran inmuebles son únicamente los ricos”

“Yo no sé cuántas huelgas tiene que hacer el sindicato de alquileres, pero cada vez que lo decís sube el precio del alquiler”, aseguraba Medina, quien sostiene no tener ningún problema con sus 14 inquilinos. Sobre su reciente inversión, detalló que el banco le prestó 40.500 euros del total, y él tuvo que aportar unos 9.000 euros de su bolsillo. Este acceso al financiamiento permite, según su perspectiva, que cualquiera que ahorre un poco más de 100 euros al mes podría hacer lo mismo a la larga. Los datos reflejan lo contrario: el tiempo de ahorro promedio en España para comprarse una vivienda se sitúa en 16 años, dedicando un ahorro mensual del 20% del salario, según sostiene Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, basándose en los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria.

A pesar de que el planteamiento del propietario ha sido cuestionado, sobre todo por la ubicación del inmueble - un lugar en el que, según admite, “no todo el mundo quiere vivir” -, Medina se mantiene crítico con quienes alegan no poder ahorrar. “Que alguien me diga que no puede ahorrar 9.000 euros. En tres años son 250 euros al mes ¿no puede ahorrar nadie 125 euros al mes en seis años?”, comenta con cierta incredulidad. Cobrando tanto alquiler, es normal que le suene imposible.

Frente a la afirmación de que hay personas que no pueden permitirse tal ahorro mensual, reitera que “se lo tiene que mirar ese alguien”. Se ve que no se considera pudiente: asegura que no es necesario ser “rico” para poseer varias propiedades. Claro, depende de con quién esté comparando la riqueza. No hace falta ser Jeff Bezos, pero tener seis pisos no es precisamente lo normal. Y menos a los 30 años. Javier tiene 6 pisos ahora, y si ha empleado su “técnica” de ahorrar 250 euros al mes durante tres años para cada piso, llevará trabajando desde los 12. A no ser que para tuviese algo de ayuda o estuviese en una situación en la que no tenía gasto alguno.

Aunque los precios en compraventa de propiedades están experimentando alzas históricas, Medina considera que cualquier persona puede ser terrateniente: “No vayamos con que los que compran inmuebles son únicamente los ricos”, puntualiza al tiempo que defiende su éxito inversor. El precio del mercado inmobiliario español, impulsado por una fuerte demanda y oferta limitada, ha llevado a un aumento significativo en los costos, exacerbando el desafío para quienes buscan una vivienda propia. Este desequilibrio ha fomentado protestas por todo el país, con manifestantes exigiendo un freno a los precios abusivos de los alquileres y cláusulas contractuales restrictivas.