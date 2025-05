Un hombre recibe 41.000 euros por error en ayudas sociales y ahora debe devolverlo todo: “Creía que si no cumplía los requisitos, me lo harían saber”

Un hombre recibe por error en ayudas sociales y ahora debe devolverlo todo (Pexels)

La historia de un hombre, un ciudadano de una pequeña localidad francesa, ha vuelto a poner en cuestión el sistema de control y supervisión de las ayudas sociales en el país. Durante cinco años, este hombre habría percibido indebidamente un total de 41.000 euros en concepto de ayudas familiares del Fondo de Asignaciones Familiares (CAF), una suma que ahora debe reembolsar en su totalidad tras un control que detectó la irregularidad.

Este caso, que desafortunadamente no es el único en Francia, supone un problema para las familias que han podido adquirir diversas prestaciones sociales. Y es que, cada año, la CAF detecta múltiples situaciones similares en las que se han entregado ayudas de forma indebida, ya sea por error administrativo o por omisiones en la información declarada por los solicitantes. En todas estas ocasiones, los percibidores deben devolver íntegramente todos los beneficios obtenidos.

El episodio que ha vivido el hombre francés es un poco más complicado, ya que actualmente se encuentra desempleado y sin ingresos estables desde hace un periodo largo. Según ha manifestado, cuando comenzó a recibir estas prestaciones, que como ha reconocido no le correspondían completamente: “Pensé que los controles serían más frecuentes y que si no cumplía los requisitos, me lo harían saber rápidamente”, expuso, según recoge Farmitoo. En este momento, otros beneficiarios han generado una inquietud ante su proceso particular, pues muchos dependen del sistema de asistencia social para afrontar la vida diaria.

El control que destapó el error y las repercusiones en el afectado

Los parados que no informen a Trabajo de viajes al extranjero perderán su prestación por desempleo.

El fraude fue detectado durante un control rutinario realizado por la CAF, años después de que el hombre comenzara a percibir los fondos. La auditoría reveló varias inconsistencias en las declaraciones que había proporcionado a la administración. Fue entonces cuando se descubrió la acumulación irregular de pagos y la entidad procedió a exigir la devolución del total percibido.

Desde la agencia responsable de las ayudas, la postura es clara: “Tenemos la obligación de reclamar el reembolso de las cantidades recibidas indebidamente para garantizar la equidad del sistema de asistencia social”, tal y como recoge Farmitoo. De esta manera, el afectado debe reembolsar todo el dinero solicitado, que rían unos 41.000 euros; una cifra demasiado elevada para la situación económica en la que vive. A pesar de que se ha solicitado la posibilidad de establecer un plan de pago a plazos, en la actualidad está siendo evaluada y de momento no hay resolución definitiva.

Debido al revuelo que ha causado en otros usuarios de la Seguridad Social francesa por el temor a que la organización haya podido tener otros errores, desde la CAF han confirmado que se están reforzando los mecanismos de control para evitar la repetición de situaciones similares. Entre las medidas propuestas destacan: el aumento de los controles aleatorios sobre los expedientes de beneficiarios, el fortalecimiento de los procedimientos de solicitud y renovación de ayudas con requisitos más rigurosos, un mejor uso de tecnologías y verificación de la información proporcionada y una capacitación adicional para los agentes de la CAF, con el objetivo de detectar posibles fraudes desde el inicio.