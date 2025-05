Quién es Ares Teixidó, la nueva reportera de ‘La familia de la tele’: actriz, modelo y presentadora

aresteixido/Instagram

Ares Teixidó es una reportera, actriz y colabora de televisión de 38 años. Tal vez no tan conocida como muchos de sus actuales compañeros de La familia de la tele, pero tiene una larga trayectoria dentro de la pequeña pantalla. La nueva reportera del formato ha formado parte de Mediaset durante gran parte de su carrera profesional. Hace poco, salió en defensa de su “nueva familia”, tras las críticas de la audiencia así como las del Consejo de Informativos de la Corporación, mediante las que acusaba al formato de perjudicar la imagen de la cadena pública.

El rostro de las noches en España

Ares nació en Lleida, la ciudad catalana, donde se formó en interpretación. A la vez que estudiaba, ejercía como modelo fotográfica de revistas y catálogos. Su carrera profesional como periodista comenzó en el año 2001, año en el que fue presentadora de un programa infantil llamado El Núvol. Más adelante, entre 2005 y 2006 fue colaboradora de varios programa de televisión como La Mañana TV, Condició Femenina o Xtop, entre otros.

aresteixido/Instagram

Pero donde más años de su carrera ha permanecido ha sido en el grupo Mediaset. Aquí estuvo 10 años y se dio a conocer de verdad a través del programa Cazamariposas XXL de Telecinco. Al poco, presentaría otro programa llamado Mientras duermes, en el que la presentadora cogía su cámara y se recorría las ciudades de España por la noche, para mostrarnos qué ocurría en ellas mientras la mayoría de la gente dormía. El formato solo se mantuvo unos meses durante el año 2009. Durante sus primeros pinitos como reportera en Telecinco, Ares nos enseñó el mundo de la noche, donde contó la realidad de la prostitución en la calle, nos habló de las ‘narcosalas’, entre otros.

Ares Teixidó y Belén Esteban. (GH VIP 2015/Telecinco)

Además, dentro de Mediaset también ha participado en uno de sus realitys más famosos: Gran Hermano VIP. Allí, durante uno de las ediciones más vistas, la de 2015, se ganó algún que otro enemigo, entre ellos curiosamente, su actual compañera de trabajo Belén Esteban. También protagonizó algún que otro episodio de enemistad junto a la famosa participante de realitys, Ylenia Padilla.

Ares contra las críticas a ‘La familia de la tele’

Recientemente, el nuevo formato de La 1, La familia de la tele ha sufrido diferentes críticas. Entre ellas, las del Consejo de Informativos de la Corporación, que acusaba al formato de perjudicar la imagen de seriedad de Radio Televisión Española. De esta manera, su nueva reportera, Ares, ha publicado un post en Instagram en el que ha intentado hacer un alegato a favor del programa que reina las tardes de la 1.

aresteixido/Instagram

“Una familia disfuncional, caótica, imperfecta. Como tantas. Pero también una familia que comparte nervios, silencios, ideas, cafés fríos y muchas, muchas ganas. Una familia que te abraza en los días torcidos, que se reinventa cuando el plan B se convierte en plan C y que sigue empujando aunque aún no lleguen los aplausos”, ha expresado la catalana en su post. Además, ha querido alabar el buen trabajo de sus compañeros: “Son genios de la televisión. Y si nos dan tiempo, lo vamos a levantar. Hoy no estamos rompiendo audímetros. Hoy no estamos callando haters. Estamos haciendo algo muchísimo más difícil: seguir creyendo”. Así, la presentadora y colaboradora de televisión se muestra absolutamente feliz de pertenecer a esta nueva familia televisiva.