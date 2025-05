Aagesen aleja los rumores sobre la nacionalización de Red Eléctrica tras el apagón y admite que no saben “qué tecnología fue la que se desconectó”

La vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (EFE/Pablo Garrigós Cucarella)

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha rechazado que el Gobierno esté considerando la nacionalización de Red Eléctrica como consecuencia del apagón eléctrico que afectó a varias regiones españolas el 28 de abril. En una entrevista reciente en La Linterna de COPE, Aagesen destacó que el Ejecutivo está centrado en identificar las causas del incidente y no en plantear cambios radicales sobre la gestión de la red eléctrica. En este sentido, explicó: “Me parece que es un debate que está ahí, que está fuera de este ministerio y que tenemos que ver cómo va madurando pero, en todo caso, de momento, no es objeto de lo que estamos trabajando aquí en el ministerio”.

Aunque algunos partidos políticos han propuesto la nacionalización de la empresa, Aagesen aseguró que esa medida no tendría un impacto relevante sobre el incidente del 28 de abril. “No creo que hubiese tenido ningún impacto respecto a lo que ocurrió el pasado 28 de abril”, afirmó.

Todavía se desconoce qué tecnología se desconectó

La ministra también abordó la situación actual de la investigación sobre el apagón. En este sentido, subrayó que el Gobierno continúa trabajando en identificar qué tecnología se vio afectada por el fallo, ya que, según explicó, desconocen “qué tecnología fue la que se desconectó”. A pesar de este misterio técnico, Aagesen añadió que continúan analizando todos los aspectos del incidente para entender sus causas y evitar que se repita en el futuro.

Respecto a la posible relación entre el apagón en España y los incidentes ocurridos en Francia, Aagesen aclaró: “Hemos avanzado en algo bueno: sabemos perfectamente que una instalación al otro lado de la frontera (en Francia) era una central nuclear se desconectó, y lo que sí hemos podido saber es que en el momento de la desconexión ya se había perdido sincronía con la frontera francesa y, por lo tanto, no hay ninguna causalidad de esa desconexión de la planta nuclear francesa con lo acontecido en España”.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (RTVE)

En cuanto a la respuesta del Gobierno tras el apagón, Aagesen subrayó que la imagen del país debería asociarse tanto al “rigor” con el que se actuó para restaurar el suministro eléctrico como a la rápida recuperación: “La imagen de España también se tiene que asociar a la recuperación del suministro, y es lo que hemos visto también en foros internacionales, en grupos de expertos”. No obstante, también reconoció que el apagón, en sí mismo, no es una buena noticia para el país: “Desde luego que no es bueno. No es bueno que España haya tenido un cero eléctrico, un apagón, evidentemente, en la península ibérica, y lo que hemos hecho es trabajar desde el rigor primero para esa recuperación rápida”.

Aagesen destacó también la importancia de las investigaciones en las provincias de Badajoz, Granada y Sevilla, que fueron las más afectadas por el apagón. “Analizar esas provincias va a ser fundamental, porque es el origen del suceso y para nosotros, más que dónde están ubicadas, es conocer en qué condiciones estaba la red, por qué aconteció la causa, consecuencia y demás”, explicó.

Además, la ministra adelantó que el Gobierno tiene como objetivo presentar un informe con las conclusiones de la investigación a la Comisión Europea en un plazo de tres meses, aunque subrayó que “el objetivo es que sea antes y se hable ya de certezas y con rigor”.

En relación con el futuro de la energía nuclear en España, Aagesen también confirmó que, por ahora, se mantiene el calendario de cierre de las centrales nucleares tal y como se había planteado en 2019, pero destacó que, si las empresas presentan una propuesta de modificación, el Gobierno estaría dispuesto a estudiarla. “Si las empresas hacen ese planteamiento, el Gobierno lo va a estudiar”, aclaró.