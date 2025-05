El rey Juan Carlos I tira de ironía al ser preguntado por su acto de conciliación con Revilla: “Hace mucho que no voy a Santander”

Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla (INFOBAE ESPAÑA).

El rey emérito, Juan Carlos I, ha vuelto al centro del debate tras no presentarse en el acto de conciliación judicial con el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, celebrado este viernes en los juzgados de Las Salesas, en Santander.

Cuestionado por su incomparecencia, el exjefe del Estado zanjó el asunto con una frase irónica: “En Sanxenxo hace muy buen tiempo”, en referencia a la localidad pontevedresa donde se encontraba disfrutando de una jornada de regatas. “Hace mucho que no voy a Santander”, añadió al ser abordado en las puertas del Real Club Náutico de Sanxenxo.

Mientras el proceso judicial avanzaba en Cantabria, el monarca permanecía ajeno a la cita legal, concentrado en una de sus actividades predilectas: la vela. Acompañado por su hermana, la infanta Margarita de Borbón, y su amigo Pedro Campos, presidente del Club Náutico, Juan Carlos I salió a navegar en la embarcación Cristina durante la tercera jornada de la Liga Española de la clase 6 metros.

El origen del conflicto con Revilla

La disputa entre Juan Carlos I y Revilla comenzó tras unas declaraciones del expresidente cántabro en las que hacía referencia a la presunta fortuna del rey emérito. En concreto, durante una intervención en el programa La Sexta Noche, Revilla afirmó que “todo el mundo sabe que el rey emérito tiene una fortuna de 2.000 millones”.

Estas declaraciones motivaron la demanda de conciliación presentada por el equipo legal del monarca como paso previo a una posible querella por vulneración del derecho al honor. El acto, celebrado el 10 de mayo en Santander, concluyó sin acuerdo debido a la ausencia del rey emérito. Pese a ello, la vía judicial sigue abierta.

Posiciones enfrentadas

Esta demanda llevó a Miguel Ángel Revilla a defender su posición, subrayando que sus afirmaciones se basaban en información ya publicada. “Claro que voy a mantener lo que he dicho. Yo no me callo ante las injusticias que veo y me he visto en la obligación de decir lo que pienso, que es lo que piensan la mayoría de españoles”, ha explicado a la salida de los juzgados.

Posteriormente, Revilla ha señalado que cree “en la justicia” y que su abogado se encargará de preparar el juicio. “Lo que demandan es que yo reconozca que he mentido, tanto en temas de corrupción, como en dinero que tiene fuera, como en delitos fiscales”, ha indicado.

No obstante, el entorno jurídico del monarca sostiene que las declaraciones del político cántabro son falsas y afectan a la reputación del exjefe del Estado, retirado de la vida pública desde su salida de España en agosto de 2020.

Juan Carlos I retiraría la demanda con una sola condición, quiere que su hijo le pida perdón. Está esperando que Felipe VI se canse de esta situación y cumpla con sus deseos de volver a España. Por ahora, ninguna de las partes se ha pronunciado, por lo que el juicio sigue en adelante. Mientras tanto, el rey emérito permanece en Galicia, alejado de los tribunales, pero nuevamente en el centro del foco mediático.