El vecino que instaló una valla de 15 metros por la demanda de una mujer que tuvo una caída frente a su propiedad y la ciudad le ordena retirarla: “No voy a quitarla”

Anthony Della Vecchia (FOX 5)

Anthony Della Vecchia es el operador de Contratistas Generales Michael Della Vecchia e Hijo, una empresa ubicada en Nueva York, concretamente en un lote industrial en 77th Street y 19th Road. Según FOX 5, en enero de 2024 una mujer se cayó en la acera de la 19th Road, justo en el exterior de su propiedad. La mujer denunció a Della Vecchia y a la ciudad de Nueva York, pero la ciudad rechazó la demanda. Según comentó Anthony a Duarte Geraldino, del medio estadounidense FOX 5, dicha desestimación se debió a que “no son dueños de la propiedad”.

Y como se desentendieron de la demanda por no ser los dueños, el empresario decidió que tampoco podían ser dueños para lo bueno: levantó una valla a lo largo de la línea que delimita su propiedad, bloqueando el paso por 15 metros de la acera y alrededor de 10 espacios de aparcamiento. Algunos residentes de la zona han expresado su frustración por la ubicación de la valla. “Tengo a expolíticos y a vecinos diciendo que me van a cortar la valla, a tirar basura por encima”, contaba Anthony. Pagó 25 mil dólares estadounidenses (22.364 euros), pero mereció la pena: según el propietario, los años de vertido ilegal y la demanda de la que se tuvo que responsabilizar son suficiente justificación. Ya había generado controversia en su localidad: había puesto barreras temporales y señales de “No Standing” (no quedarse aquí de pie) después de la caída de aquella mujer.

La valla que levantó Anthony Della Vecchia (FOX 5)

Le han ordenado que la retire, pero se niega a hacerlo

El Departamento de Transporte (DOT) de la ciudad ha ordenado a Della Vecchia la retirada de la valla, además de enviar un comunicado a FOX 5 asegura que “el Departamento de Transporte ha producido un aviso de infracción por invasión por el vallado y estamos revisando la titularidad de la propiedad como parte del proceso". Anthony, por su parte, insiste en que no va a ceder: “Si la ciudad quiere la propiedad, que me la paguen a precio de mercado”.

Costa Constantinides - exmiembro del Consejo de la ciudad y residente local - tildó la valla de peligrosa y de ridícula: “Está creando un problema de tráfico”, contaba al medio neoyorkino Queens Post, señalando que desde que Della Vecchia la instaló la calle es más peligrosa. “He visto algunos accidentes de tráfico terribles en esa esquina. Esa valla solo va a empeorar las cosas”, aseguraba. Según Costa, la comunidad habría sido más comprensiva si Della Vecchia hubiese comunicado sus intenciones a los vecinos: “Podríamos haber alcanzado una resolución si hubiese venido a nosotros, trabajado con el vecindario, y hubiese intentado decir ‘mira, aquí están mis problemas. Aquí están las cosas que necesito arreglar’”. El propietario no está de acuerdo: “¿Por qué tengo que consultar a la gente para hacer algo en mi propiedad?“.

Está muy tranquilo: Della Vecchia aseguró a Geraldino que tiene toda la documentación que le pudiese hacer falta para demostrar que es dueño de la propiedad, incluyendo mapas y títulos de propietario. “La acera está dentro de la línea azul, de la línea discontinua a la línea continua”. El Departamento de Transporte ordenó a Della Vecchia que retire la valla antes del 17 de mayo. “No voy a quitar la valla”, aseguró el propietario.