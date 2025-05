El encuentro entre la Princesa Leonor y un famoso cantante colombiano en Santa Marta, Colombia: “Un gesto de acercamiento cultural entre naciones”

Los nueve españoles atrapados desde el lunes en Trípoli ya están en la embajada a expensas de regresar a España Un miembro del grupo, que viajó a Libia en una misión comercial, asegura que todos se encuentra bien y que no se sienten amenazados

La Fiscalía pide archivar la causa contra el hermano de Pedro Sánchez: “Es absurdo prolongar el proceso” que está “condenado al fracaso” El Ministerio público insta a la Audiencia de Badajoz a archivar el procedimiento al entender que no existen indicios de criminalidad por su contratación en la Diputación de Badajoz