‘Supervivientes 2025’: el cambio físico de Manuel González y la confesión de Borja sobre su relación con Ana López

Manuel González en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Los concursantes que se embarcaron en la aventura de Supervivientes 2025 llevan más de 60 días en Honduras. Y, a medida que pasa el tiempo, es cada vez más difícil hacer frente a las condiciones climatológicas y al hambre. En consecuencia, esta experiencia en Cayos Cochinos también pasa factura a nivel mental y físico. Tras convertirse en el último expulsado en lo que va de edición, Manuel González se ha enfrentado por primera vez al espejo la noche de este lunes, 12 de mayo.

Los votos de la audiencia decidieron que el pasado jueves, 8 de mayo, el andaluz pusiera fin a su paso por el país Latinoamericano. Con todo el dolor de su corazón, el de Cádiz abandonó la playa y se despidió del resto de sus compañeros. Después de coger su saco, Manuel se ha visto en el espejo.

“Me he quedado escurridísimo, sin culo. Increíble”, han sido las primeras palabras que ha pronunciado el exparticipante de La isla de las tentaciones, quedándose completamente impactado al verse. “Nada más que tengo cabeza, parezco un chupa-chups... tengo los tobillos como un jilguero”, ha continuado diciendo, añadiendo que “hacía tiempo que no estaba tan fino”.

“Me veo muy guapo, carajo”

Sin embargo, más allá de su aspecto físico, hubo un detalle del que no pudo evitar hacer comentarios: “A ver mis dientes, todo el mundo metiéndose con mis dientes... Están muy bonitos, los veo muy blancos a lo mejor, pero muy bien“, ha manifestado. Y es que, en los últimos días, uno de las cuestiones más comentadas fue su dentadura.

“El cuerpo puede cambiar, pero la patata siempre es la misma. Seguiré siendo yo mismo toda la vida”, ha reflexionado. Pese a su gran diferencia física, Manuel González se siente “muy guapo, carajo”. Tras ver su aspecto físico, ha disfrutado de una ducha de agua dulce y caliente. “Dios, una duchita de agua calentita, ole, qué sensación churra”, ha señalado, poco antes de emocionarse al ver el inodoro. “Llevo dos meses cagando en la arena. Tengo el culo como la bandera de Japón”.

Borja se sincera sobre su relación con Ana López

Uno de los concursantes que más destacas en las pruebas por su fuerza es Borja González, quien ha vuelto a situarse en el centro de los focos tras hablar de su relación con Ana López, con quien tiene un hijo en común, Luca, de apenas un año de edad. El exparticipante de La isla de las tentaciones ha desvelado que antes de llegar a Honduras, él y su pareja atravesaban una fuerte crisis.

Borja González en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Ahora, el participante ha vuelto a explicarse a sus compañeros en Supervivientes: Última hora que Ana llegó a dejarle al principio de su relación. El valenciano ha explicado que la conoció hace cinco años y que fue ella quien dio el paso de dar el primer beso. Acto seguido, ha hablado del día en que Ana le dejó. “La única chica que me ha dejado ha sido Ana. Fue al mes de empezar porque ella acababa de salir de una relación. Empezábamos a conocernos. Me dijo que estaba en una montaña rusa, que tenía ideas con su ex... Yo le dije que era muy reciente y al mes volvió“, ha manifestado. Aquella pequeña ruptura dio lugar a una historia de amor que ha superado cualquier obstáculo, desde su paso por La isla de las tentaciones hasta su experiencia en Supervivientes 2025.