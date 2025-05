Una sentencia exime a un divorciado a pagar la pensión a su hija por falta de relación, la madre lo recurre y gana: es todavía dependiente y está estudiando una FP

El ‘Oráculo de Wall Street’, sobre las casas de los ‘baby boomers’: “La mayoría no pueden permitirse una residencia y están lastrando el mercado inmobiliario al quedarse en sus viviendas” La analista financiera ha explicado que, aunque los ‘baby boomers’ poseen en conjunto una riqueza estimada en 75 billones de dólares, esta no se distribuye de manera equitativa, si no que solo son “una pequeña porción”, ya que “los adultos mayores viven al día”.