Mamen Mendizábal regresa con ‘Anatomía de...’: “Incomodar forma parte de nuestra profesión. Si no lo haces, no has hecho bien tu trabajo”

Mamen Mendizábal. (La Sexta)

Mamen Mendizábal regresa con la cuarta temporada de Anatomía de..., un formato que se ha consolidado como un clásico dentro del periodismo de investigación en la televisión española. Este nuevo ciclo de episodios arrancará con un caso realmente impactante: el intento de asesinato de Josep María Mainat, uno de los grandes nombres de la televisión española, quien fue atacado por su exmujer, Angela Dobrowolski. Para Mamen, esta temporada “se presenta muy interesante y muy variada”. El caso de Mainat, que abre la temporada, es una historia “pura de True Crime”, donde la periodista promete llevar al espectador a través de una narración profunda del suceso.

“Nosotros somos un programa que pasa por el filtro del thriller y del true crime, la actualidad y la historia reciente de nuestro país”, explica Mamen. En este sentido, el caso de Mainat no es solo un asesinato fallido, sino que está rodeado de una serie de elementos escandalosos que incluyen prostitución, consumo de drogas y una guerra mediática sin precedentes. “La casa de Mainat se convirtió en un sitio de encuentro de prostitutas, chaperos, vendedores de droga, consumidores…”, recuerda Mamen. Según ella, el foco de los medios de comunicación se centró más en el circo mediático posterior al intento de asesinato que en la gravedad del suceso en sí.

Lo que realmente le interesa a Mendizábal, y lo que promete sorprender al público, es la reconstrucción de esa noche. A través de un acceso exclusivo al sumario judicial, a las imágenes de seguridad de la casa de Mainat y a la investigación de los Mossos, el programa ofrecerá revelaciones nunca antes vistas. “Esos 14 viajes que hace la mujer de Mainat, desde la habitación en la que él dormía con sus hijos hasta el frigorífico donde preparó la combinación letal para matarlo, son impresionantes”, afirma. Para ella, la historia es “un thriller”, una trama que no dejará indiferente a nadie.

Josep María Mainat y Angela Dobrowolski. (Europa Press)

Una historia de perdón tras el intento de asesinato

Aunque el caso de Mainat parece de por sí impactante, lo que realmente sorprende a Mamen es la postura de Josep María Mainat. A pesar de haber estado a segundos de la muerte, el productor televisivo ha perdonado a su exmujer. “Me ha sorprendido mucho que, a pesar de haber sufrido un intento de asesinato, Mainat haya perdonado a su mujer”, comenta Mamen. Para la periodista, lo más impresionante es que él prefiere recordar los buenos momentos de su relación, los “diez años de convivencia de pareja” que construyeron, antes que el ataque que sufrió.

“Él prefiere quedarse con lo bueno y olvidar lo malo”, explica Mamen, sorprendida por la capacidad de perdón de Mainat. “Es algo que no todo el mundo puede hacer. Es increíble cómo mira hacia adelante, no hacia atrás”, asegura.

Una temporada cargada de grandes historias

La temporada no se limita solo al caso de Mainat. Según Mamen, Anatomía de... está llena de historias igual de interesantes y sorprendentes. A lo largo de los nuevos episodios, figuras como Miguel Bosé, Ruiz-Mateos, Miguel Boyer y Marta Sánchez serán protagonistas de historias que exploran temas que van desde la discriminación y los rumores hasta la manipulación mediática y la guerra por el poder.

Mamen Mendizábal en el programa ‘Anatomía de...’. (La Sexta)

Uno de los que más apasiona a Mamen es el caso de Miguel Bosé, quien durante años fue víctima de un bulo que lo acosó, acusándolo de ser portador del sida en una época en que esa enfermedad era vista con gran estigma. “El programa sobre Miguel Bosé trata sobre un bulo que recorrió las redacciones, y que durante años acosó a Bosé”, señala Mamen. Según ella, este caso es particularmente relevante porque trata sobre “la falsedad de la información en torno a los suyos”. En este episodio, la serie profundiza en cómo un rumor destructivo pudo haberse originado como parte de una venganza. Tras este trabajo, la comunicadora cree que el cantante “fue víctima de una venganza de alguien que le quería mal”.

En cuanto a otros casos, Mamen recuerda que Anatomía de... también abordará la famosa goleada 12-1 de España a Malta, que durante décadas estuvo marcada por la sombra de la sospecha de un posible tongo en el partido. Además, uno de los episodios se centrará en Marta Sánchez, quien actuó frente a las tropas españolas durante la Primera Guerra del Golfo, un evento que la periodista considera crucial para entender la “operación de propaganda” del Gobierno de Felipe González en ese entonces.

Contexto, no justicia

A lo largo de las temporadas de Anatomía de..., Mendizábal y su equipo han hecho un trabajo minucioso para reconstruir historias complejas. Aunque muchos de los casos abordados tienen un fuerte componente mediático y de escándalo, la periodista señala que el objetivo de Anatomía de... no es tanto hacer justicia, sino más bien dar contexto a lo que muchas veces queda olvidado o mal comprendido.

“Lo que buscamos en este programa es poner un espejo en el que mirarnos, no hacer justicia”, dice Mamen. “Lo que quiero es contar lo que a veces se ha olvidado o nunca se contó. Pocas veces sabemos el final de esas historias”. En este sentido, la periodista reflexiona sobre cómo las noticias y los titulares a menudo acumulan información nueva que tapa lo que ocurrió previamente, perdiendo de vista el contexto. “Creo que el contexto es lo más importante para entender de dónde venimos como sociedad y qué pasó realmente. La verdad de lo que pasó es lo que buscamos”, explica.

Pablo Motos y Mamen Mendizábal en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Un aspecto fundamental de Anatomía de... es la capacidad de incomodar a los espectadores, y Mamen Mendizábal lo reconoce como una parte esencial de su trabajo. “Incomodar forma parte de nuestra profesión. Si no incomodas, es que no has hecho bien tu trabajo”, afirma. Para ella, el periodismo debe remover conciencias y provocar una reflexión crítica. “Lo que buscamos es eso, que los programas tengan un impacto, que provoquen algo en el espectador, que les haga pensar. Ojalá sigamos incomodando, porque si no, no habremos logrado nuestro objetivo”.

El futuro de ‘Anatomía de...’ y de su carrera

A lo largo de su carrera, la madrileña ha dedicado más de 20 años al periodismo en directo, cubriendo noticias de última hora. Ahora, sin embargo, disfruta de la investigación profunda que ofrece Anatomía de... “Me puedo permitir unos años de este tipo de trabajo. Es algo que me está gustando mucho”, comenta a Infobae España.

Y si bien desvela que ha sido tentada por otros formatos y propuestas, subraya que se siente cómoda en su puesto actual. “Tengo un sitio privilegiado en Atresmedia, y me siento muy bien trabajando en Anatomía de...”, afirma, dejando claro que por ahora está completamente comprometida con este proyecto.