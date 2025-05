‘Supervivientes 2025′: Makoke recibe atención médica en directo, un adiós definitivo y cuatro nuevos nominados

Makoke sufre un accidente mientras realizaba una prueba con Nieves en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Supervivientes 2025 está viviendo su edición más accidentada. Una de las participantes que más veces ha tenido recibir asistencia médica ha sido Makoke, quien está teniendo una muy mala racha en su paso por Honduras. En la gala que tuvo lugar la noche de este jueves, 8 de mayo, la televisiva ha sufrido un nuevo contratiempo que ha puesto en riesgo su continuidad en Cayos Cochinos.

La expareja de Kiko Matamoros logró acaparar todas las miradas en la prueba de localización, un reto que disputó junto a Nieves Bolos. Atadas por la cadera, la pareja ha tenido que superar una larga gymkana en la que tenían que subir una trampa, meterse en el barro, pasar por debajo de un trono, buscar una llave, abrir una puerta y, finalmente, pasar por debajo de una pared.

La modelo tenía claro que iba a ir lo más rápido posible y, muchas veces, no tenía en cuenta que la madre de Anita Matamoros se encontraba atada a su cadera. “Nieves, respeta el ritmo de tu compañera que al final os vais a hacer daño”, le ha advertido Laura Madrueño. Unas palabras que sirvieron de antesala para lo que estaría a punto de suceder en Honduras.

Makoke sufre un percance en pleno directo y es atendida por los médicos en pleno directo de 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Poco antes de entrar en la piscina de barro, la malagueña se cayó casi de boca, teniendo que emplear los brazos para frenar la caída, lo que le provocó una herida en su brazo derecho y tuvo que recibir asistencia médica en pleno directo.

La lesión fue tal que, incluso, Jorge Javier Vázquez se sorprendió al verla. “¿Estás bien?“, le ha preguntado el de Badalona a la concursante, quien le ha replicado afirmando que ”no pasa nada". “Estoy bien. Soy la pupas de la edición”, ha bromeado, haciendo referencia a los diferentes percances que ha sufrido en el país de Latinoamérica.

¿Makoke o Manuel González?

Otro de los momentos más tensos de la gala de este jueves ha sido ajustadísimo duelo entre Makoke y Manuel González, quienes se jugaban la continuidad en el programa. Si bien hasta ahora los nominados tenían una ‘segunda’ oportunidad hasta la expulsión definitiva, lo cierto es que, estando en la recta final del programa, se han eliminado Playa Misterio y la Zona Parásita. En otras palabras, el expulsado de cada jueves regresará de manera inmediata a España.

Después de que Joshua Velázquez y Álex Adróver se librasen de la cuerda floja, Manuel González y Makoke quedaron en manos de la audiencia. Los votos de la audiencia fueron bastante ajustados. Pero, finalmente, el público decidió que fuese Manuel González quien pusiera fin a su paso por Honduras. “Gracias a todas las personas que han confiado en mí. Lo he intentado hacer lo mejor posible, me he entregado en cuerpo y alma. No tengo rencor con nadie y nos veremos en otra, la vida es así”, ha dicho el gaditano, completamente sorprendido al conocer el resultado final.

Makoke y Manuel González, los nominados de 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Tras ello, se han señalado a otros cuatro concursantes, quienes actualmente se encuentran en la cuerda floja. Joshua, Nieves, Carmen Alcayde y Álvaro Muñoz Escassi son los nominados de esta semana. De ellos, uno tendrá que decir adiós para siempre a su aventura por Cayos Cochinos el próximo jueves, 15 de mayo.