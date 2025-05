Por qué los médicos jóvenes eligen la Dermatología: una especialidad dinámica y con mejores condiciones laborales

Elección presencial de plazas MIR para la Formación Sanitaria Especializada. (Ministerio de Sanidad)

Las primeras elecciones ya lo apuntaban, pero nadie esperaba que sucediese tan rápido: Dermatología médico-quirúrgica y venereología fue la primera especialidad en agotar todas sus plazas para la residencia médica. El Ministerio de Sanidad había convocado 131 puestos MIR en varios hospitales nacionales, tanto públicos y privados, para formar a los futuros dermatólogos del país, ocho más que en 2024. Los aspirantes al MIR agotaron todas las vacantes al número de orden 542, más de 100 plazas antes que el año pasado.

Desde el comienzo, se sabía que dermatología volvería a ser de las especialidades más populares. Entre los 10 médicos MIR con mejores notas, que pueden elegir primero, la mitad se decantaron por dermatología. Claudia Blanes consiguió meterse en el 184, llevándose la última plaza que quedaba en Valencia, y empezará en junio con la especialidad en su ciudad natal. Dermatología es algo que siempre le había gustado, según cuenta a Infobae España, pues “es una especialidad que abarca muchas áreas: tema pediátrico, oncología o patologías un poco más banales, hay tema quirúrgico y también hay salida por la parte estética. Es una especialidad en la que ningún día vas a ver lo mismo”, valora la nueva residente de primer año (R1).

Eso fue lo que más atrajo a María González a probarla hace cuatro años. “Es una especialidad tanto médica como quirúrgica, que tiene, que abarca muchísimas patologías”, explica la futura dermatóloga, portavoz de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Además, “trata pacientes desde que nacen hasta que se hacen ancianos, a lo largo de todas las etapas de la vida”, añade, lo que permite que cada persona se especialice en el terreno que más le atraiga. Concuerda con Blanes en que el día a día “es muy dinámico”, a la par que complejo, debido a la gran variedad de afecciones que trata y el “continuo avance” que tiene en materia investigadora.

Una especialidad sin guardias: “Preferimos ganar menos dinero y trabajar menos”

Pero no a todos les mueve la pasión, o no solo: si dermatología es una de las ramas más cotizadas por los médicos jóvenes es por sus condiciones laborales. Dermatología es una de las pocas especialidades en las que no se realizan guardias médicas de 24 horas, aunque los MIR sí deben hacerlas durante la residencia, pero de forma menos asidua que el resto de sus compañeros. Es uno de los aspectos que más atrajo a Blanes, que “descartaba tener que hacer guardias”. Un sentimiento común entre sus compañeros de generación: “Preferimos ganar menos dinero y trabajar menos. No de esforzarnos menos, sino dedicar menos horas de nuestro día al trabajo para poder tener más tiempo libre fuera”, valora la médica MIR.

Es algo que también destaca Nacho Serrano, que pasará los próximos 5 años formándose como dermatólogo. Además del atractivo investigador, la especialidad “permite llevar una vida de horarios regulares, conciliando el trabajo con el tiempo de ocio y la planificación familiar”, comenta.

Aunque González reconoce que el aspecto laboral puede ser llamativo, “reducir la elección de la dermatología simplemente a la calidad de vida es una visión un poco reduccionista y simplista”. “Lo que hay que valorar, sobre todo, es la calidad de vida del paciente. Y es verdad que nosotros, dentro de la dermatología, con nuestra dedicación y nuestro estudio, al final conseguimos mejorarla”, dice.

Además, “las jornadas de los dermatólogos pueden llegar a ser muy largas, porque para llegar a equiparar el sueldo que gana un médico sin guardias al que tiene guardias, muchas veces nuestras jornadas a nivel del hospital tienen que complementarse con trabajo también por la tarde, pasando consultas, quirófanos o consulta privada".

Concentración de médicos ante el Ministerio de Sanidad contra el borrador del Estatuto Marco y por un estatuto propio, el sábado, 5 de abril, en Madrid. (CESM)

El abanico de posibilidades en la sanidad privada es otro atractivo de los MIR que eligen dermatología, “debido a la alta demanda de la sociedad”, dice González. Pero la combinación de la práctica pública y privada podría terminarse para los médicos más jóvenes de cumplirse lo propuesto por el Ministerio de Sanidad en el borrador del Estatuto Marco normativa principal sobre las condiciones laborales de los sanitarios en España.

Entre las medidas contempladas se encuentra la exigencia a los médicos MIR de pasar los cinco años siguientes a su formación en la sanidad pública. Este anuncio parecía amenazar la popularidad de dermatología, según Blanes. “Pensaba que la gente iba a coger menos dermatología porque cuando terminen de formarse no van a poder ejercer la medicina privada. Y, sin embargo, ha ido a más. Ya no es que nos importe trabajar por la privada y tener un sobresueldo, lo que queremos es calidad de vida”, reivindica.

Cirugía Plástica cuelga el cartel de ‘agotado’

Los médicos advierten de los riesgos del intrusismo en la cirugía estética, ya que en el último año ha habido un aumento de denuncias por negligencias médicas

La segunda especialidad en llenar sus plazas ha sido Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, que ha cerrado en el primer turno del martes sus 55 plazas. Cardiología parecía seguirles el ritmo el lunes, cubriendo 97 de sus 203 vacantes para la convocatoria de 2025.

La sorpresa este año ha estado en Hematología y Hematoterapia, que ha logrado colarse en el ‘top 10′ de los MIR en dos ocasiones, si bien en la primera jornada de adjudicaciones solo completó el 12% de sus plazas. Los turnos de elección se prolongarán hasta el 28 de mayo o hasta que se lleven los 9.007 puestos de residentes disponibles en esta convocatoria.