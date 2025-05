La riña entre vecinos que empezó por un error de Google Maps: construyó un ‘muro de Berlín’ y no se podía llegar al colegio

Urbanización Inglaterra

Los residentes de un barrio del municipio de Okehampton, perteneciente al condado de Devon (Reino Unido), ha entrado en disputa. Las protagonistas son dos urbanizaciones próximas al cruce de Kellands Lane y Long Barton Avenue.

Google Maps había mostrado un derecho de paso a través de terrenos que los promotores han dicho que son privados. Sin embargo, después de que uno de los residentes se tomara la justicia por su mano y levantara el muro, los vecinos aseguraron que éste bloqueaba una vía utilizada por muchas familias para llegar a la cercana escuela primaria St James Church of England Primary School.

Opiniones enfrentadas

Distintos vecinos e implicados han opinado respecto al tema Un residente explicó que “nadie sabía por qué lo habían levantado”. Este vecino confirma que se mudó 7 años antes y que había un seto que murió. Indignado, incide en que “pasan muchos niños por ahí y es muy peligroso”

“No sé por qué lo han puesto ahí, parece al Muro de Berlín”, aseguraba otro hombre que reside por la zona.

George Dexter, exconcejal liberal demócrata del West Devon Borough Council, confirmó que “antes había un seto, pero las familias lo rodeaban y en los últimos años han surgido urbanizaciones a su alrededor”.

La orden de ejecución

Según varios vecinos, “hace unas semanas apareció de repente este muro y todo el mundo se confundió. Aquí todo el mundo está aislado. La semana pasada, un residente tomó cartas en el asunto y poco después el ayuntamiento emitió una orden de ejecución”.

Un portavoz de Leander Developments, promotor inmobiliario, confirma que el terreno en cuestión es de propiedad privada y no existe ningún tipo de derecho de paso público a través de él. Además, argumenta que no es un mero tema de convivencia relacionado con comportamientos que puedan llegar a ser molestos, si no que cualquiera que cruce este terreno está cometiendo una infracción.

Hasta la fecha, tan sólo se ha recibido una orden de prohibición, no una orden de ejecución. El portavoz aprovechó sus declaraciones para explicar que “la estructura temporal erigida recientemente, en nuestros terrenos, se hizo por motivos de seguridad pública y del seguro”.

“Nuestro seguro nos obliga a tomar medidas razonables para impedir la entrada ilegal, a menos que podamos demostrar que hemos tomado medidas positivas para impedir la entrada ilegal en nuestros terrenos”, justifica. Este muestra su total descontento sobre el derribo argumentando que “se causaron daños criminales al derribar parcialmente el muro”.

Para salvaguardar el seguro, desde el propio agente inmobiliario, consideran que estaban en su “derecho en virtud de los reglamentos permitidos para erigir una estructura temporal”. Añaden que “es decepcionante que el consejo está tomando medidas que permiten la entrada ilegal a continuar, a pesar de hacerles saber que esto era para fines de seguros”.

