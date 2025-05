Koldo Royo reacciona a su cambio físico tras ser expulsado de ‘Supervivientes 2025′: “Habré perdido 15 kilos”

Koldo Royo reacciona a su cambio físico en 'Supervivientes 2025' tras ser expulsado del programa (Mediaset)

La aventura de Koldo Royo por Supervivientes 2025 ha llegado a su fin. Después de llevar varios días en sus horas más bajas, y tras pedirle encarecidamente al público convertirse en el próximo eliminado, el nombre del cocinero ha engrosado la lista negra del espacio de supervivencia de Mediaset.

Tras 60 días en Honduras, el chef ha tomado un vuelo de regreso a España. No obstante, antes de subirse al avión, el San Sebastián se ha enfrentado por primera vez al espejo para ver sus cambios físicos. La reacción que ha tenido el ya exconcursante del formato de Telecinco ha dejado boquiabierta a la audiencia.

Koldo Royo no ha podido ocultar lo sorprendido que se encontraba al verse en el espejo, dos meses después. “He perdido. Estoy negro”, han sido las primeras palabras que ha pronunciado, haciendo referencia al bronceado que ha ganado su piel en la isla del país de Latinoamérica. “¡Buah!“, ha exclamado al ver su torso, mientras se tocaba la barriga y las piernas. El guipuzcoano no ha podido creerse su gran cambio. “Se me ha caído todo. He perdido músculo”, ha reconocido.

Koldo Royo se enfrenta al espejo tras casi 60 días en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

El cocinero también ha revelado que su mujer iba a estar “encantada” con su cambio físico. “Estás mejor de lado que de frente. ¡Vaya barrizal que tengo! De la cara no estoy mal la verdad. Habré perdido 15 o 15 kilogramos“, ha manifestado, poco antes de compararse con Álex Adrover y Álvaro Muñoz Escassi. “Pensé que ellos habían perdido peso, pero yo he perdido mucho”, ha asegurado.

Acto seguido, ha disfrutado de una ducha de agua caliente en la que se ha deshecho de todo el barro que acumulaba durante todas estas semanas. “No sabes el gusto que da una ducha hasta que no la tienes. ¡Es la repera!“, ha manifestado, completamente feliz. Y, como suele ser habitual, también ha disfrutado de un buen y delicioso banquete. Aunque llevaba los ojos vendados, el olfato de Koldo no ha fallado: ”Huele rico, como algo que lleva una salta de tomate... algo italiano, quizás pizza". Al quitarse la venda de los ojos, a Koldo se le hacía la boca agua, pues en la mesa había comida de todo tipo.

Koldo Royo disfruta de un bufete tras ser expulsado de 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Sin fuerzas físicas ni anímicas

Los últimos días de Koldo en Honduras fueron bastante duros. El propio chef pidió a la audiencia que no los salvaran en la nominación porque quería regresar a su hogar. Y es que, según sus palabras, no tenía ya fuerzas físicas ni anímicas para continuar su aventura en Cayos Cochinos. Su voluntad fue cumplida el pasado jueves, cuando se convirtió en el nuevo expulsado definitivo de la edición.

El cocinero ha estado muy emocionado por abandonar su aventura, pese a que este era su deseo. Después de abrazar a sus compañeros, se posicionaba junto a Laura Madrueño para emitir sus últimas palabras en Honduras. "Estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado ahora que he estado mal, y que me han dejado salir por la puerta de enfrente, dejando a gente que tiene más salud que yo y que pueden darlo todo“, afirmó, agregando que se mostraba orgulloso consigo mismo por haber aguantado tanto.

”Yo esperaba aguantar quince días, y haber aguantado dos meses es la leche", aseguró, evitando contener las lágrimas. “Espero haber motivado a gente de mi edad que ha pasado una enfermedad para hacerles saber que hay que seguir para adelante”, manifestó, antes de dirigirse a sus compañeros. "Me he encontrado gente que no me había encontrado nunca en el camino. Me llevo amistad, vamos a poder comer grandes cenas, y bueno, muchas gracias a todos".