700 viajeros afectados por el robo de cable se quedan sin dónde dormir después de horas esperando a que salga el tren: “Nos están engañando”

La vuelta del puente de mayo ha sido complicada para los más de 10.700 personas que viajaban en 30 trenes que tenía previsto circular por la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla. Después de pasar varias horas encerrados en los trenes, cientos de viajeros que comienzan a llegar a sus destinos. Sin embargo, los trenes que salían de la capital para terminar su servicio en Málaga (20:35), Sevilla (21:05) y Puertollano (22:15) han dejado a más de 700 personas en la estación de Puerta de Atocha.

A pesar de que el canal oficial de información de tráfico de Renfe Viajeros (@Inforenfe en X) ha anunciado que “se está buscando alojamiento para los viajeros” que no han podido salir de Madrid, uno de los pasajeros que se ha quedado en tierra asegura que “han dejado tiradas sin soluciones a más de 600 personas que tendrán que dormir en el suelo esta noche o como puedan”. Al parecer, según ha comunicado el afectado, Cristian Nila, a través de su cuenta de X (@CrisNila), "los que se han quedado en Madrid los han hecho subir al tren y 3 horas después, bajar del tren sin buscarles alojamiento ni nada".

Sus declaraciones se han podido comprobar con una grabación que ha publicado en respuesta a la publicación de @Inforenfe, que aseguraba el traslado a hoteles. En el video se puede apreciar cómo una trabajadora de la empresa ferroviaria trataba comunicar a los pasajeros que no hay hoteles disponibles y que deben esperar en la estación o ir a algún sitio donde poder pasar la noche.

“No hay asiento para todos"

La interventora de Renfe ha pedido a las personas que se han quedado tiradas tras la suspensión del servicio que deberían “sentarse”. “Yo no puedo hacer otra cosa, no puedo traer 700 asientos. No los tengo, ojalá los tuviera”, ha asegurado la trabajadora. Ante la difícil situación, la empleada ha tratado de calmar a los afectados y ha pedido “por favor, las personas que tengan la necesidad de sentarse, bien los asientos que tenemos aquí, o bien en la sala de fuera”, que lo hagan, porque “no podemos tener a las 700 personas en la sala”, ha anunciado según lo que se puede observar en el video.

Seguidamente, ha solicitado que se ceda el asiento a “niños, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad...” que puedan necesitarlo más que otros. Asimismo, ha pedido la colaboración de todos, pues “todos estamos aquí”. Sin embargo, los pasajeros, que han visto sus trenes a Málaga, Sevilla y Puertollano cancelados, han respondido enfadados ante la trabajadora. Entre las reclamas de los pasajeros, se puede escuchar cómo se cuestionan si “no tienen hoteles para nadie” o si “no hay alojamientos en todo Madrid”.

Ante las preguntas de los afectados, la trabajadora ha negado la cabeza, lo que ha provocado que uno de los allí presentes gritase que “nos han dicho que si había”, mientras otro ha afirmado: “Nos están engañando”. Una mujer, que se ha quedado sin poder viajar, ha afirmado: “Nos han dicho que hay alojamiento en el vagón. ¿Y ahora no hay nada?“. Al igual que otro pasajero que asegura que ”en ventanilla me han dicho que había".

Esta es la realidad. Dicen que la gente se busque la vida. Esto es una vergüenza pic.twitter.com/rqKrvAozMP — Cristian Nila (@CrisNila) May 4, 2025

El descontento de los afectados ha hecho que la interventora aclarase que “en ningún momento les he dicho que hay alojamiento en hoteles señores”. De esta manera, a pesar de que el canal oficial de Renfe Viajeros ha garantizado su búsqueda activa de alojamientos, la empleada ha puntualizado: “Les he dicho que hay un tren para mañana, que si ustedes tienen un lugar para pernoctar fuera de aquí, que mañana se les atenderán”. Asimismo, ha subrayado que en caso de no encontrar un sitio, “está la sala de parte abierta y se queda la estación abierta para vosotros”.

La respuesta de la trabajadora ha provocado que la misma mujer de antes le pregunte: “Pero vamos a ver, ¿nos vamos a quedar en el suelo tirados como animales?“. Por su parte, la trabajadora ha advertido que ”no hay asiento para todos", lo que ha hecho que la afectada le conteste: “Por eso, no nos podemos tirar al suelo”. La indignación de los pasajeros está sumiendo a la estación en un caos, tras haber creído que la empresa se encargaría de buscar un alojamiento para pasar la noche.