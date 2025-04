La grave acusación de Carmen Alcayde a Damian Quintero: “No quiero que nos sigamos diciendo cosas tan feas”

Carmen Alcayde y Damián Quintero. (Captura de pantalla/Telecinco)

Este pasado martes, tras volver Montoya de su evacuación por problemas de salud, su amiga Carmen Alcayde protagonizó una de las broncas más fuertes de esta edición de Supervivientes. El enfrentamiento tuvo lugar entre Carmen y Damián durante el Oráculo de Poseidón, una vez las cámaras ya parecían estar apagadas. Sin embargo, captaron este momento inédito, que no ha dejado a nadie indiferente.

Grupos dentro de la playa

No es ningún secreto que, como en todo reality, en Supervivientes hay diferentes grupos. Estos se suelen formar con base en las afinidades que existen entre los concursantes. En el caso de esta nueva edición, los concursantes que actualmente conforman Playa Furia, cuyo nombre indica el grado de dificultad que esta playa supone para ellos, están completamente divididos. En la otra, Playa Calma, no parece que haya tantas disputas como las que se viven en Furia, pues han ido a parar a ella unos concursantes que nada tienen que ver entre sí.

Playa Furia en 'Supervivientes' 2025. (Mediaset)

Desde el primer momento, Carmen Alcayde y el sevillano Montoya, conocido por su paso en La isla de las tentaciones, hicieron buenísimas migas. Ahora son uña y carne y se enfrentan a todos de la mejor manera que pueden. Los principales enfrentamientos siempre han sido con Damián, campeón de karate, y Pelayo, el famoso diseñador. Pero un nuevo inquilino se unió a los habitantes de Playa Furia: Manuel González. Este es el principal motivo de las penas de Montoya, pues es la persona por la que su ahora ex pareja Anita Williams cayó en la tentación durante su paso por La isla de las tentaciones.

Así, podríamos decir que Carmen y Montoya están solos contra el mundo, que parece no entenderse demasiado con ellos. Sin embargo, anoche la periodista fue expulsada y su permanencia en el concurso peligra. Ahora tiene que enfrentarse de nuevo a la votación del público, que tendrá que decidir entre ella y Laura Cuevas.

Montoya rompe en llanto al conocer al nuevo expulsado. (Mediaset)

“Llevo siendo ‘showgirl’ 25 años”

Dentro de todas estas disputas, Damián Quintero suele ser la mano derecha de Pelayo Díaz. Mientras su compañero suele meter cizaña sobre Carmen y Montoya, el karateka siempre intenta llevar un tono algo más calmado. Eso sí, siempre apoyando las palabras de su amigo. Sin embargo, en esta última ocasión, ha perdido los nervios por completo contra Carmen Alcayde.

Carmen Alcayde en 'Supervivientes' 2025. (Telecinco)

Mientras Damián discutía con Montoya por alguna escena protagonizada previamente por el sevillano, Carmen Alcayde no pudo evitar meterse en medio para defender a su “Monti”, como ella lo llama. Y es que el campeón de karate se metía con Montoya por no conocer ni su nombre de pila. “Tampoco sabemos tu apellido nosotros. Campeón del mundo y no sé tu apellido tampoco”, le recriminaba Carmen. Pero el argentino no se dio por vencido y siguió picando un poco a la pareja de amigos. “No me interesa que lo sepas tú, tampoco sé qué haces. ¿Qué eres, “showgirl”, o qué eres?”, pinchaba.

A estas palabras Carmen ya no pudo contenerse, pues a la periodista le sienta muy mal cuando se meten con su profesión. Así, Carmen defendía su profesión: “Llevo siendo ”showgirl" 25 años, a ver si tienes tú 25 años la medallita colgada”. Pero este no fue el comentario que saltó las alarmas de la audiencia, sino el que le propinó a continuación: “Ni siquiera eres el campeón, lo es otro que hizo trampas. Qué campeón del mundo eres...” Y con esto, la periodista se quedó más ancha que larga. Sin embargo, parece que después reculó un poco y al ir al encuentro de sus compañeros les confesaba: “No quiero que nos sigamos diciendo cosas tan feas”.