‘Supervivientes 2025′: Makoke se reencuentra con su novio, Gonzalo, y sorprende con una revelación sobre su relación

Makoke en 'Supervivientes' junto a su novio, Gonzalo. (Mediaset España)

Makoke ha sido la gran protagonista de Supervivientes: Conexión Honduras. La televisiva no solo se ha tenido que enfrentar al conocido ‘puente de las emociones’, sino que además lo ha tenido que hacer a ciegas, con una venda que le tapaba los ojos. Si bien no ha sido un recorrido fácil para ella, al final de este se encontraba su novio, Gonzalo, que le he dado una gran sorpresa.

A él se ha referido en el momento de hablar del amor, diciendo que “Gonzalo es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Es el que me da la ilusión de mirar al futuro, la ilusión de compartir, de quedarme en casa, el amor es la ilusión que tengo por vivir, por estar bien y vivir la vida. Es un amor que he encontrado, desde la madurez es mucho más bonito. Yo no lo esperaba, me enamoré de él con 53 años, me ha llegado y le amo profundamente. Estoy loca porque sea mi marido y le amo con toda mi alma".

Lo que no se imaginaba la ex de Kiko Matamoros es que él lo estaba escuchando todo, pues la estaba esperando en el último peldaño. Cuando llegó el momento de quitarse el antifaz, la sorpresa de Makoke fue mayúscula y se emocionó al extremo al ver a Gonzalo.

Makoke en 'Supervivientes' junto a su novio, Gonzalo. (Mediaset España)

No tardaron en fundirse en un cariñoso abrazo al que siguió una declaración de amor. “Gracias, estoy feliz, necesitaba verle. No sabía que te quería tanto, te lo juro”, le dijo. Una declaración de amor que demuestra que el paso por supervivientes le ha servido para darse cuenta de sus verdaderos sentimientos hacia su futuro marido, con quien se va a casar el próximo mes de septiembre.

En el puente de las emociones, Makoke ha hablado sobre su noviazgo, explicando que “mi amor ahora mismo es mi novio, me da la ilusión de mirar al futuro porque mis hijos están realizados y son independientes. La ilusión de compartir, de quedarme en casa y ver una película juntos. El amor es la ilusión que tengo por vivir, por estar bien, por estar guapa, por vivir la vida”. Y si bien reconoce que esta ilusión que siente “se puede hacer sin pareja”, la llegada a su vida de Gonzalo lo cambió todo.

‘El puente de las emociones’ de Makoke: su infancia y la fama

Más allá de hablar del amor y de su boda, Makoke también ha repasado otros momentos de su vida durante el ‘puente de las emociones’. Al hablar de su infancia, por ejemplo, afirmaba que “fue muy feliz”, ya que fue la pequeña de seis. “Me siento muy privilegiada, he tenido unos padres increíbles, siempre me han apoyado”.

Makoke en 'Supervivientes' junto a su novio, Gonzalo. (Mediaset España)

Sobre la fama no ha dudado en afirmar que “estoy contenta, gracias a esto he conseguido muchas cosas. Solo me ha dado cosas bonitas, sí que es verdad que una época de mi vida me dolía porque la gente me prejuzga sin conocerme. De mí muchas veces se ha plasmado una imagen que no tiene nada que ver conmigo, de una mujer fría, interesada, calculadora, seria... Me he sentido vapuleada muchas veces, pero a mí me ha dado mucho”.