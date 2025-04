Qué significa que el sistema eléctrico de España perdiese 15 gigavatios en cinco segundos

28 de abril de 2025, 12:33 horas. España se queda sin luz, sin cobertura, sin datos móviles. El sistema eléctrico perdió 15 gigavatios (GW) en solo cinco segundos, pero que dejó a nuestro país y Portugal sin electricidad durante prácticamente todo el día, en algunas zonas de España hasta altas horas de la madrugada. Esta caída, que representó aproximadamente el 60% de la demanda eléctrica en ese momento, fue lo que los expertos han denominado un “cero energético”. Toda la red se desestabilizó y se apagó.

En la tarde noche del lunes, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en su segunda comparecencia oficial sobre el apagón masivo nacional, explicó que esta situación “no había ocurrido jamás”. En sus palabras, “15 gigavatios equivalen al 60% de la demanda del país en ese momento”.

La red eléctrica de España, como la de otros países, debe mantener un equilibrio constante entre la generación y el consumo de electricidad, como han señalado varios expertos a Science Media Centre España, oficina independiente de divulgación científica. En este caso, la caída súbita de 15 GW desbordó la capacidad de la red para mantener ese equilibrio. Como ha explicado el profesor Álvaro de la Puente Gil, de la Universidad de León, si “la red eléctrica pierde completamente la tensión, todo el sistema se apaga”. “Desde la Red Eléctrica de España (REE) se ha indicado que la causa ha sido una oscilación severa de frecuencia, las cuales se producen cuando se pierde el equilibrio entre la energía que entra el sistema (la que producen los generadores) y la que sale del sistema (la que se consume, más las pérdidas)”, ha añadido el experto.

Gráfica de generación y consumo o demanda real (en amarillo), demanda prevista (en verde) y demanda programada (en rojo) para el sistema eléctrico de la península ibérica el lunes, 28 de abril. (Red Eléctrica)

El profesor Miguel de Simón Martín, también de la Universidad de León, explica que un “apagón” o “cero nacional” es un evento muy poco probable en sistemas eléctricos avanzados como el de España. Sin embargo, cuando ocurre, se activa un procedimiento de reposición que implica el restablecimiento progresivo del suministro eléctrico mientras se equilibran la generación y la demanda. “Ante un cero nacional, se activan los llamados planes de reposición, reenergizando progresivamente el sistema mientras se equilibra generación y demanda”, añade el experto.

Los motivos por los que España se quedó en cero

A las 20.00 del 29 de abril, todavía se desconocen las causas que originaron el apagón. Por ahora, el presidente Pedro Sánchez ha descartado que el apagón se debiera a un exceso de generación renovable. "Las nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía porque ha sido necesario mantener sus núcleos estables”, ha remarcado Sánchez. En esta línea, ha incidido en que ”no hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo una falta de cobertura".

En este sentido, tal y como apunta la Fundación Renovables, por el momento no hay información veraz ni contrastada que apunte a que el fallo que llevó a un apagón generalizado haya sido provocado por alguna tecnología de generación (renovable o no). “La red eléctrica y las centrales de generación son elementos distintos; la desconexión de las plantas renovables y del resto de sistemas de generación no fueron la causa del apagón, sino que las consecuencias están por determinar”, indica este think tank.

De la misma manera, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha negado que lo haya provocado un fenómeno atmosférico. “Durante la jornada del 28 de abril no se detectó en España ningún fenómeno meteorológico o atmosférico inusual, ni tampoco variaciones bruscas de la temperatura en nuestra red de estaciones meteorológicas“, han publicado en X.

Red Eléctrica, por su parte, ha descartado que, con los análisis realizados hasta el momento, se encuentre “un incidente de ciberseguridad” en las instalaciones del operador del sistema, y en la tarde de este martes, el Gobierno ha mantenido una reunión urgente con los principales operadores del mercado eléctrico y ha pedido que estos “colaboren con el Gobierno y los organismos independientes para identificar las causas del incidente”.