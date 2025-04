Sorpresa en el Mutua Madrid Open: cae Djokovic en primera ronda

Djokovic durante el partido en el Mutua Madrid Open (REUTERS/Juan Medina)

Cae el máximo favorito en el Mutua Madrid Open. Novak Djokovic ha sido eliminado en primera ronda tras perder con el tenista italiano de 24 años, Matteo Arnaldi. El serbio buscaba en Madrid su título número 100 y las ausencias de Alcaraz, por lesión, y Sinner, por su sanción por dopaje, le daban todavía más opciones. Sin embargo, se ha despedido de la Caja Mágica, posiblemente para siempre, nada más llegar.

Djokovic no ha logrado ganar ningún set. Ha perdido en un partido rápido por 6-4 y 6-3. El joven tenista que tenía en frente ha demostrado un buen nivel y ha logrado estar a la altura de uno de los más grandes. El serbio ha querido acudir rápidamente a la rueda de prensa, donde ha reconocido su preocupación.

“Es una nueva realidad para mí”

Novak Djokovic tiene 37 años. Con un año menos que Rafa Nadal, ha logrado mantener el buen nivel durante un enorme periodo de tiempo, mejorándose de forma constante y manteniendo un elevado nivel físico. Sin embargo, los últimos meses no han sido fáciles y el tenista ha admitido no estar del todo confiado.

Con un palmarés único que lo convierte en uno de los mejores jugadores de la historia, Rafa Nadal se retira del tenis profesional.

“Es una nueva realidad para mí”, ha afirmado ante los periodistas. Sus últimas lesiones parecen no haberse solucionado al 100% y el serbio no termina de encontrarse cómodo en la pista. Por desgracia, parece que cree que se trata de un tema de edad. “Supongo que es el ciclo de la vida”, ha concluido.

También ha reconocido que no sabe si volverá a disputar este torneo. No resistirá en la élite muchas temporadas, y, de jugar la siguiente, no es seguro que pueda volver a la capital española, a la que llevaba tres años sin acudir. “Volveré seguro, no sé si como jugador. Espero que no sea mi último partido aquí, pero podría ser”, ha dicho para finalizar su rueda de prensa.

Djokovic y Arnaldi se saludan después del partido (REUTERS/Juan Medina)

¿Quién puede ganar el torneo?

Con la eliminación del serbio, sumada a las bajas conocidas antes del torneo de Alcaraz y Sinner, los dos primeros del mundo en el Ranking ATP, las opciones para levantar el título disminuyen. Zverev, que adelantaría a Alcaraz en el top mundial, sería el mejor posicionado para llevarse el título.

El alemán jugará el próximo partido contra el único español vivo en el torneo, Alejandro Davidovich. Otros nombres destacables son Taylor Fritz, número cuatro del mundo, Andrey Rublev, actual campeón del Masters, o Medvedev y Tsitisipas, como jugadores habituales en las apuestas para los campeonatos.

El Mutua Madrid Open es uno de los torneos señalados en el circuito por su importancia y caché, pero también es una previa o antecedente de Roland Garros. Ahora mismo, Djokovic no garantiza que vaya a estar a tono para París, Alcaraz debería llegar pero no es seguro, mientras que Sinner sí que habrá concluido su sanción.

De esta manera, el cuadro del Masters ha quedado algo debilitado, pero permite un torneo abierto y muchas opciones realistas para levantar el título. Davidovich tiene al hueso más duro en su próximo partido, pero no hay que descartarlo, como único local que queda en la competición.