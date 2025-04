Otra baja española en el Mutua Madrid Open: Paula Badosa no jugará el torneo

Paula Badosa en el Open de Miami (Geoff Burke-Imagn Images)

Siguen disminuyendo las caras españolas en la Caja Mágica. Paula Badosa no disputará el Mutua Madrid Open. Después de que ayer Carlos Alcaraz anunciase que su lesión le impedía jugar el torneo en Madrid, la tenista se ha sumado a la lista de bajas. Sus problemas en la espalda no han desaparecido y no se encuentra en condiciones de disputar su primer partido.

La jugadora catalana llegaba a este Masters 1000 con una gran ilusión, tras el duro proceso de recuperación. Posicionada en el número nueve del mundo del Ranking ATP partía como una opción a seguir muy de cerca, especialmente jugando en su país. Sin embargo, los dolores físicos han acabado por tumbar su participación.

De momento, solo ha confirmado que no llega a tiempo para el primer partido, y, por tanto, cae eliminada. Todavía se desconoce el nuevo plazo de recuperación, aunque se puede esperar que pueda volver a jugar dentro de poco, pues en un principio estaba lista para este torneo.

El calvario de Badosa

El pasado mes de marzo sufrió una dura lesión en la espalda. En concreto, se trataba de una hernia en la vértebra L4. En el media day del Open de Madrid explicó lo difícil que había sido esta lesión, llegando a calificarla como una de las “más duras” de toda su carrera deportiva.

Esta lesión le provocaba “un dolor constante” y que traspasaba el ámbito del tenis. “Cada mañana que me levanto lo hago asustada”, aseguró Badosa. “Lo pasaba fatal en mi vida normal, porque tenía constantemente dolor. Me costaba dormir o andar, ha sido muy duro”, relató demostrando lo complicado que ha sido enfrentarse a este proceso.

Además, aunque en ese momento su intención seguía siendo disputar el Mutua Madrid Open, ya adelantaba que no se encontraba al 100%. “No estoy en plena forma, estoy recuperándome, ha sido una de mis lesiones más duras en la recuperación porque es totalmente distinta a lo que he tenido pasado”, reconoció en la rueda de prensa.

Paula Badosa en un partido con España contra Polonia (Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press)

En el Top 10 Mundial

La lesión llegó en un momento muy desafortunado. Badosa ocupa el noveno puesto en el ranking de todo el planeta de tenis femenino. Por ello, este tramo de temporada, marcado por los torneos de tierra batida, suponía una gran oportunidad para dar un salto en la clasificación y pelear por los primeros puestos.

Hace dos años, Paula Badosa alcanzó su mejor nivel, llegando a ocupar el segundo puesto mundial. No obstante, a principios de este año, la catalana aseguró que era mejor jugadora que por aquel entonces, de manera que confiaba en volver a los primeros puestos y disputar la primera plaza.

Por ello, aunque su baja en la Caja Mágica es muy dolorosa, pues los aficionados españoles no podrán disfrutarla en directo, lo más importante es que logre su plena recuperación y vuelve a su mejor nivel. El Mutua Madrid Open de 2025 queda algo descafeinado con las lesiones de Alcaraz y Badosa, pero aún quedan deportistas españoles en su plantel y grandes atractivos para el torneo.